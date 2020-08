Ukraina przeniosła Polskę do „zielonej strefy” zagrożenia koronawirusem

Ukraińskie ministerstwo zdrowia opublikowało w piątek zaktualizowaną listę państw zaliczanych do „zielonej” i „czerwonej” strefy zagrożenia COVID-19. Po dwóch tygodniach przebywania w „czerwonej” strefie Polska trafiła do grupy państw mniej dotkniętych koronawirusem niż Ukraina, co oznacza, że osoby podróżujące z Polski na Ukrainę nie będą musiały odbywać kwarantanny.

Polska trafiła na ukraińską „czerwoną” listę 1 sierpnia w związku ze wzrostem liczby zachorowań w naszym kraju. Niespodziewanie wszyscy podróżujący z Polski na Ukrainę (z pewnymi wyjątkami, np. dotyczącymi dyplomatów oraz dzieci do 12 lat) zostali objęci obowiązkiem 14-dniowej kwarantanny z użyciem specjalnej aplikacji monitorującej przemieszanie się, działającej wyłącznie w smartfonach z ukraińską kartą. Od obowiązku kwarantanny zwalniało okazanie na granicy negatywnego wyniku testu LPR na obecność koronawirusa wykonanego maksymalnie przed 2 dniami, bądź wykonanie takiego testu na Ukrainie w warunkach kwarantanny. Jak podaje portal Europejska Prawda, rząd Denysa Szmyhala dwa dni temu zmienił po raz kolejny zasady wjazdu na terytorium ukraińskiego państwa. Skutkowało to powrotem Polski do „zielonej strefy”.

Do tej pory Ukraina używała dwóch kryteriów do oceny sytuacji epidemicznej w danym kraju – jeśli liczba nowych zachorowań na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni przekraczała analogiczną liczbę na Ukrainie lub jeśli wzrost liczby zakażonych w ciągu ostatnich 14 dni przekraczał o 30% analogiczny wskaźnik na Ukrainie, dane państwo trafiało do „czerwonej” strefy”. W efekcie na „czerwoną” listę trafiła Polska, mimo że miała mniej przypadków COVID-19 niż Ukraina.

Obecnie, zgodnie z postanowieniem ukraińskiego rządu z 12 sierpnia kraj o znacznym rozpowszechnieniu koronawirusa to taki, w którym liczba nowych przypadków COVID-19 na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni przewyższa liczbę takich przypadków na Ukrainie.

Obecnie wskaźnik ten na Ukrainie wynosi 45,6 podczas gdy w Polsce jest to 24,4.

Ukraińska lista krajów o znacznym rozpowszechnieniu koronawirusa ma być aktualizowana co tydzień.

