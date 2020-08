Dwa zbuntowane ukraińskie miasta wykreślono z listy obszarów najbardziej zagrożonych COVID-19

Ukraińska komisja ds. sytuacji nadzwyczajnych zdecydowała o opuszczeniu przez Łuck i Tarnopol tzw. czerwonej strefy zagrożenia koronawirusem. Wcześniej oba miasta zbuntowały się przeciwko decyzji Kijowa i nie wprowadziły ograniczeń, które wiązały się z ich obecnością w tej strefie.

Jak podaje Hromadske, komisja przeniosła Łuck do strefy pomarańczowej, a Tarnopol do strefy żółtej. Decyzja komisji zacznie obowiązywać od 8 sierpnia. Poinformował o tym w sobotę minister ochrony zdrowia Ukrainy Maksym Stepanow.

Jednocześnie ministerstwo zdrowia zaproponowało zmianę kryteriów oceny sytuacji epidemiologicznej. Między innymi resort chce, by za region o znacznym rozprzestrzenianiu się koronawirusa uznawano taki, w którym liczba testów LPR oraz IFA jest niższa niż 32 na 100 tys. mieszkańców przez ostatnie 7 dni. Obecnie kryterium to wynosi 24 na 100 tysięcy.

Według Stepanowa ministerstwo zdrowia przedstawi te propozycje rządowi do dyskusji w poniedziałek. W przypadku zmiany kryteriów komisja ds. sytuacji nadzwyczajnych następnego dnia zatwierdzi nowy podział Ukrainy na strefy kwarantanny.

Stepanow przeprosił też za „nieścisłość”, do której doszło w sobotę o godzinie 12. Doszło wówczas do automatycznej aktualizacji interaktywnej mapy Ukrainy, z której wynikało, że do czerwonej strefy trafiło m.in. drugie co do wielkości miasta Ukrainy – Charków. Zmiany zostały później usunięte. Ministerstwo zdrowia poinformowało, że zmiany były nieważne, ponieważ komisja ds. sytuacji nadzwyczajnych nie podjęła jeszcze decyzji w tej sprawie.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak pisaliśmy, w ubiegły piątek ukraińska komisja ds. sytuacji nadzwyczajnych uchwaliła nowe reguły tzw. adaptacyjnej kwarantanny. Zgodnie z nimi poszczególne obszary kraju można ogłaszać zielonymi, żółtymi, pomarańczowymi i czerwonymi strefami w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Czerwona strefa wiąże się z najbardziej surowymi ograniczeniami: nie może funkcjonować komunikacja zbiorowa, powinny zostać zamknięte m.in. szkoły i przedszkola, hotele, restauracje i centra handlowe. Zgodnie z nowymi regułami czerwonymi strefami stały się dwa miasta obwodowe na zachodzie kraju – Łuck i Tarnopol. Włodarze tych miast bez zrozumienia podeszli do decyzji Kijowa i zignorowali ją.

Kresy.pl / hromadske.ua