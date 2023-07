Duda i Zełenski oddali hołd „ofiarom Wołynia”. Ani słowa o sprawcach. „Pamięć nas łączy”

9 lipca w Łucku spotkali się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent Polski Andrzej Duda – donoszą ukraińskie media. Kancelaria Prezydenta informuje o oddaniu hołdu „ofiarom Wołynia”.

Prezydenci złożyli znicze w Katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Wizyta głów państw w Łucku nie była wcześniej zapowiadana. W nocy rada miejska poinformowała, że ruch na ulicach Starego Miasta, gdzie znajduje się kościół, zostanie zamknięty.

W ukraińskich przekazach medialnych, raportujących o wizycie Dudy i Zełenskiego w Łucku dziennikarze posługują się sformułowaniem „tragedia wołyńska”, które pojawia się w odniesieniu do rzezi wołyńskiej i sugeruje, że były to starcia zbrojne między Polakami i Ukraińcami. Warto zauważyć, że portale Ukraińska Prawda i Europejska Prawda piszą o masowych mordach na Polakach popełnionych przez UPA: „jak wiecie, jedną z najbardziej bolesnych kwestii we wspólnej historii Polski i Ukrainy jest interpretacja tragicznych wydarzeń na Wołyniu w czasie II wojny światowej, kiedy to oddziały UPA dopuściły się masowych mordów na Polakach, uznawanych obecnie w Polsce za ludobójstwo”.

Kancelaria Prezydenta w pierwszych relacjach z wizyty zdecydowała się nie wskazywać na sprawców zbrodni wołyńskiej. We wpisie na Twitterze Andrzeja Dudy czytamy: „w Łucku na Wołyniu, w rocznicę Krwawej Niedzieli, razem z Prezydentem Zełenskim oddaliśmy hołd pomordowanym Polakom”.

Z kolei na Twitterze Kancelarii pojawiła się informacja o oddaniu hołdu ofiarom Wołynia: „Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia! Pamięć nas łączy! Razem jesteśmy silniejsi”. Taki sam wpis pojawił się nas stronie internetowej prezydent.pl, później został uzupełniony: „w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej Prezydenci Polski i Ukrainy wzięli udział w nabożeństwie ekumenicznym w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Łucku”.

O niezapowiedzianej wizycie prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie pierwszy poinformował ukraiński portal Suspline. Przypomnijmy, że portal ten opisując poszukiwania szczątków Polaków w Puźnikach na Podolu i wizytę polskiego premiera cytuje historyka, który oświadczył, że UPA zaatakowała wieś, „centrum polsko-bolszewickiej agresji”, z powodu działalności „nacjonalistycznego polskiego podziemia”, żołnierzy AK i współpracujących z sowietami Polaków. Kwestionuje też wiarygodność relacji świadków zbrodni i jej skalę, wyraźnie sugerując, że bardziej wiarygodne są dokumenty UPA.

