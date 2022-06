Prezydent Mołdawii w Kijowie

Prezydent Mołdawii Maia Sandu odbywa w poniedziałek roboczą wizytę w stolicy Ukrainy – poinformowała administracja mołdawskiej prezydent na Facebooku.

Jak czytamy w komunikacie biura Mai Sandu, prezydent Mołdawii w poniedziałek odbywa roboczą wizytę w stolicy Ukrainy.

„Prezydent Republiki Mołdawii Maia Sandu przebywa dziś, 27 czerwca, z roboczą wizytą w Kijowie. W ciągu dnia głowa państwa odwiedzi też Borodziankę, Buczę i Irpień” – czytamy w komunikacie. Zwraca się uwagę, że Maia Sandu spotka się też prezydentem Ukrainy.

Przypomnijmy, w czwartek na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, Głowy państw Unii Europejskiej podjęły decyzję o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu krajów kandydujących do członkostwa w UE.

„Rada Europejska właśnie podjęła decyzję o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu kandydata do UE. Moment historyczny. Dzisiaj jest decydujący krok w Waszej drodze do UE. Gratulacje dla Wołodymyra Zełenskiego i Mai Sandu oraz narodów Ukrainy i Mołdawii” – napisał Michel.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova. A historic moment. Today marks a crucial step on your path towards the EU. Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩 Our future is together. — Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022

Szef Delegatury UE na Ukrainę Matti Maasikas pogratulował Ukrainie przyznania statusu kandydata w UE.

„Bardzo się z tego cieszę. To uznanie, że Ukraina należy do europejskiej rodziny. To uznanie wszystkich tych ofiar, które stawiają opór nieuzasadnionej agresji Federacji Rosyjskiej” – powiedział na Twitterze.

Not white but clear yellow-blue smoke from Brussels: Ukraine is officially an EU candidate country! It is one of the most geopolitically loaded days of my life, as important as 1991 and 2004. 🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/uR6ZMa93qo — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) June 23, 2022

„Historyczny dzień dla Mołdawii” – napisała na Twitterze Maia Sandu. „Państwa członkowskie przyznały nam statut kraju kandydującego do UE”.

Historic day for #Moldova🇲🇩! EU🇪🇺 Member States have granted us the #EU candidate status. An unequivocal & strong signal of support for our citizens and #Moldova’s European future. We are grateful & committed to advancing on the path of reforms. — Maia Sandu (@sandumaiamd) June 23, 2022

Kresy.pl