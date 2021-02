Litwa jest gotowa podzielić się nadwyżkowymi szczepionkami na koronawirusa z Ukrainą

Minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kułeba powiedział, że Litwa jest gotowa podzielić się z Ukraińcami swoimi nadwyżkami szczepionek na koronawirusa. Szef MSZ Litwy chce poprosić „przyjaciół w UE”, żeby się przyłączyli i też przekazali szczepionki Ukraińcom.

Szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kułeba, zrelacjonował we wtorek swoją rozmowę z szefem litewskiej dyplomacji, Gabrieliusem Landsbergisem. Jak powiedział, że Litwa wyraziła gotowość podzielenia się z Ukrainą szczepionkami na koronawirusa, kiedy będzie mieć ich nadwyżki.

„Kiedy Litwa będzie mieć dodatkowe szczepionki na Covid-19, to podzieli się nimi z Ukrainą” – powiedział Kułeba.

Landsbergis przyznał, że „Ukraina to duży kraj”, więc Litwa nie jest w stanie zaspokoić potrzeb całej Ukrainy swoimi dodatkowymi szczepionkami. „Ale poprosimy naszych przyjaciół w UE, żeby przyłączyli się do naszej inicjatywy i pomogli Ukrainie” – powiedział szef litewskiego MSZ. „Co do tego, kiedy to nastąpi, uważam, że na razie za wcześnie, żeby odpowiedzieć na to pytanie”.

Jak informowaliśmy, we wtorek na Ukrainę przybył pierwszy transport ze szczepionką na koronawirusa. Jest to 500 tys. dawek preparatu AstraZeneca produkowanego przez indyjską firmę Serum Institute India pod lokalną marką Covishield. Ukraińskie ministerstwo zdrowia niezwłocznie tego samego dnia na zasadach nadzwyczajnych dopuściły szczepionkę Covishield do stosowania.

Jak pisaliśmy, Ukraina ma trudności ze zdobyciem szczepionki na koronawirusa i program szczepień jeszcze się w tym kraju nie rozpoczął. W grudniu ministerstwo zdrowia Ukrainy obiecywało dostawy chińskiej szczepionki w „najkrótszym możliwym terminie”, ale okazało się, że jej marcowa dostawa jest zagrożona. Później resort informował, że w połowie lutego na Ukrainę trafi 117 tysięcy szczepionki Pfizer/BionTech w ramach skierowanego do biedniejszych krajów programu COVAX – ten termin również okazał się nieaktualny. Pojawiała się też informacja, że pomiędzy połową lutego a końcem II kwartału br. Ukraina ma otrzymać od 2,2 mln do 3,7 mln dawek szczepionki AstraZeneca.

Jak informowaliśmy, pod koniec grudnia wiceszef ukraińskiej dyplomacji mówił, że Polska miałaby przekazać Ukrainie 1,5 mln dawek „po otrzymaniu odpowiedniej ilości szczepionki przez samą Polskę”. Jak wyjaśniło naszemu portalowi Ministerstwo Zdrowia szczepionki te miałyby pochodzić z puli 20 mln dawek firmy Astra Zeneca zakupionych przez Polskę. 4 mln tych szczepionek zakupiono w celu odsprzedaży dla państw bałkańskich oraz państw pozostałych takich jak m.in. Ukraina i Gruzja. Planowana data odsprzedaży szczepionek to marzec-kwiecień. Zależy ona od terminu dopuszczenia szczepionki i jej dostaw do Polski.

Pisaliśmy też, że tydzień temu ukraiński premier Denys Szmyhal potwierdził możliwość zakupu przez Ukrainę za pośrednictwem Polski 1,2 mln dawek szczepionki na koronawirusa „w najbliższym czasie”. Polska ma otrzymać tę ilość dodatkowo, a następnie sprzedać je Ukraińcom po kosztach produkcji, bez dodatkowych opłat.

112.ua / Kresy.pl