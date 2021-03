Pandemia koronawirusa (Kresowy Przegląd Tygodnia #19)

NFZ zalecił placówkom opieki zdrowotnej wstrzymanie planowanych zabiegów oraz świadczeń medycznych; irlandzcy eksperci rządowi opowiedzieli się za zawieszeniem szczepień przeciw koronawirusowi z użyciem preparatu AstraZeneca; jest to kolejne państwo w Europie, które sceptycznie podchodzi do szczepień AstraZeneką; polski rząd zapowiedział, że szczepień tym preparatem nie wstrzyma; WHO stwierdziło, że nie ma podstaw, aby zaprzestać szczepienia AstraZeneką; Włochy prawdopodobnie staną się pierwszym krajem europejskim, który rozpocznie produkcję rosyjskiej szczepionki; Palestyńskie szpitale są przepełnione chorymi na COVID-19, Izrael dostarczył dotychczas na terytoria okupowane śladowe ilości szczepionki.

Aby otrzymywać co tydzień pełny Kresowy Przegląd Tygodnia, zapisz się do newslettera Kresy.pl.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

Pandemia koronawirusa

W poniedziałek Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) na polecenie ministra Adama Niedzielskiego zalecił placówkom opieki zdrowotnej wstrzymanie wszystkich planowych zabiegów oraz świadczeń medycznych. Powodem jest konieczność zapewnienia miejsc dla pacjentów, którzy wymagają pilnego przyjęcia do szpitala.

Irlandzcy eksperci rządowi opowiedzieli się za zawieszeniem szczepień przeciw koronawirusowi z użyciem preparatu AstraZeneca. „To, że istnieje związek między przypadkami zakrzepów i użyciem preparatu firmy AstraZeneca nie zostało dowiedzione, niemniej jednak kierując się względami ostrożności i w oczekiwaniu na dalsze ustalenia ws. skutków ubocznych, NIAC opowiada się za wykluczeniem tego preparatu z programu szczepień w Irlandii począwszy od niedzieli 14 marca rano” – portal telewizji zacytował głównego doradcę rządu Irlandii do spraw medycznych dr Ronana Glynna.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

To nie pierwsze państwo, które wstrzymało stosowanie szczepionki opracowanej przez naukowców z Oxfordu. Wcześnie decyzje takie podjęły władze Danii, Islandii i Norwegii. Eksperci z tych państw także uznali, że preparat AstraZeneca może prowadzić do zakrzepów krwi. W lutym z zakupów brytyjskiego preparatu zrezygnowała Republika Południowej Afryki, gdy okazało się, że jest on słabo skuteczny przeciwko miejscowej mutacji koronawirusa.

„Nie ma absolutnie żadnych rekomendacji dotyczących wycofania szczepionki AstraZeneca; ona chroni przed ciężkim przebiegiem choroby, ma też dobre wskaźniki, jeśli chodzi o ochronę przed zachorowaniem na COVID-19” – oświadczył w sobotę szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. „Żadne instytucje światowe, europejskie, czy polskie, które zajmują się bezpieczeństwem leków, nie wydały takich rekomendacji. W tej chwili trwają badania, które wskazują na brak bezpośredniego powiązania ciężkich niepożądanych odczynów poszczepiennych z podaniem pacjentom szczepionki” – dodał.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła w piątek, że nie ma powodu, aby zaprzestać stosowania szczepionki Covid-19 firmy AstraZeneca.

Przewodniczący niemieckiej stałej komisji ds. szczepień (Stiko), Thomas Mertens, chwali rosyjską szczepionkę przeciw Covid-19. „To dobra szczepionka, która prawdopodobnie zostanie też kiedyś zatwierdzona w UE”– powiedział Mertens w środę cytowany przez portal „Rheinische Post”.

Włochy prawdopodobnie staną się pierwszym krajem europejskim, który rozpocznie produkcję rosyjskiej szczepionki. Na rynek trafi ona nie wcześniej niż pod koniec 2021 roku.

Białoruś planuje rozpocząć masową produkcję szczepionki przeciw koronawirusowi Sputnik V w dniach 30-31 marca. Partia pilotażowa jest badana przez rosyjskich ekspertów – powiedział w niedzielę białoruski wiceminister zdrowia Dmitrij Czeredniczenko.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Palestyńskie szpitale na niektórych obszarach Zachodniego Brzegu są przepełnione, a oddziały intensywnej terapii zajęte w niemalże 100 proc. przez pacjentów z Covid-19 – powiedział we wtorek premier Autonomii Palestyńskiej Mohammad Sztajeh. Agencja zwraca uwagę, że obszary Zachodniego Brzegu i Gazy są zamieszkałe przez 5,2 miliona Palestyńczyków. Do tej pory wspomniane terytoria otrzymały jedynie 34 700 dawek szczepionek przeciw Covid-19. Pochodziły one z małych darowizn od Izraela i Rosji. 20 tys. dawek przesłały do Gazy Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Medium zauważa, że w tym samym czasie ograniczenia powoli znosi Izrael. Jest to spowodowane wyjątkowo szybką kampanią szczepień. W Izraelu 53 proc. populacji przyjęło jedną dawkę szczepionki firm Pfizer/BioNTech. Obie dawki otrzymało 38 proc. Populacji. Wielu Palestyńczyków argumentuje, że Izrael zaniedbuje swoje zobowiązania jako państwa, które okupuje poszczególne terytoria palestyńskie.

Klub najwyższej rosyjskiej ligi piłkarskiej Zenit Sankt Petersburg chce umożliwić swoim kibicom dopingowanie z trybun. Pod stadionem petersburskiego klubu uruchomiono punkt szczepień przeciwko koronawirusowi SARS CoV-2. Możliwość zaszczepienia się preparatem Sputnikiem V ma zachęcić fanów do przychodzenia na trybuny i umożliwić im skupianie się w dopingujące grupy. Pierwszą akcję szczepienia kibiców przeprowadzono na stadionie przed sobotnim meczem z Achmatem Grozny.

Kresy.pl