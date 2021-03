Niemcy: Szef komisji ds. szczepień chwali rosyjską szczepionkę przeciwko Covid-19

Przewodniczący stałej komisji ds. szczepień (Stiko), Thomas Mertens, chwali rosyjską szczepionkę przeciw Covid-19.

To dobra szczepionka, która prawdopodobnie zostanie też kiedyś zatwierdzona w UE – powiedział Mertens w środę cytowany przez portal „Rheinische Post”.

„Rosyjscy badacze mają duże doświadczenie w szczepieniach. Sputnik V jest sprytnie zbudowany” – powiedział.

Mertens został zapytany, kiedy wszyscy chętni w Niemczech zostaną zaszczepieni. „Mam przynajmniej nadzieję, że do jesieni opanujemy sytuację na tyle, że efekt szczepień będzie wyraźnie widoczny” – powiedział.

Szwajcarska firma Adienne Pharma & Biotech SA z siedzibą w Lugano poinformowała we wtorek o podpisaniu umowy z rosyjskim państwowym funduszem inwestycyjnym RDIF na produkcję szczepionki w swoim zakładzie w okolicach Mediolanu.

Przypomnijmy, że wobec kryzysowej sytuacji epidemicznej w Czechach ich prezydent Milos Zeman zwrócił się o pomoc w zapewnieniu szczepionki do Chińskiej Republiki Ludowej. Chiny to nie jedyny niezachodni kierunek starań prezydenta Czech. Już wcześniej zwrócił się on do Rosji o dostarczenie szczepionki Sputnik V. Na tym tle Zeman popadł w konflikt z ministrem zdrowia Jandem Blatnym. Ani Sputnik V ani chiński Sinovac Biotech nie zostały dopuszczone przez Europejską Agencję Leków (EMA), a Blatny sprzeciwia się także krajowej rejestracji tych preparatów. W związku z tym czeskie środki masowego przekazu już spekulują, że Blatny straci swoje stanowisko.

W poprzedni poniedziałek Słowacja odebrała pierwszą partię rosyjskiej szczepionki – 200 tys. dawek.

„Jeżeli kraje UE wybiorą chińskie lub rosyjskie szczepionki przeciwko Covid-19, które nie są jeszcze zatwierdzone przez unijną agencję leków, to ucierpi na tym europejska solidarność” – powiedział w piątek francuski minister ds. europejskich Clement Beaune.

Przypomnijmy, że w ubiegły wtorek rzecznik Komisji Europejskiej ds. zdrowia Stefan de Keersmaecker podkreślił, że system wspólnego zaopatrzenia Unii Europejskiej w szczepionki nie został rozwiązany. Został także zapytany o szczepienia preparatami z Rosji i Chin, które odbywają się w niektórych państwach UE, bez autoryzacji europejskiej agencji leków. Zaznaczył, że państwa UE mają prawo podpisywania własnych umów z producentami, którzy nie zostali objęci wspólnym, unijnym programem zakupów.

Jednym z krajów UE, które zatwierdziły chińską szczepionkę są Węgry. 16 lutego bieżącego roku na Węgry dotarła pierwsza dostawa preparatu Sinopharm obejmująca 550 tys. dawek. Łącznie Chiny mają dostarczyć Węgrom ilość szczepionki potrzebną do zaszczepienia 2,5 mln ludzi. W ostatnią środę na Węgrzech rozpoczęto szczepienia tym preparatem. O dostawach chińskiej szczepionki do Polski 1 marca rozmawiał Andrzej Duda i Xi Jinping.

Premier Węgier Viktor Orbán został w poprzednią niedzielę zaszczepiony chińską szczepionką na koronawirusa opracowaną przez Sinopharm.

Z kolei w ubiegły piątek na temat możliwości sprowadzenia rosyjskiej szczepionki do Austrii rozmawiali kanclerz Sebastian Kurz i prezydent Rosji Władimir Putin.

Wcześniej informowaliśmy, że kanclerz Niemiec i prezydent Rosji rozważali możliwość wspólnego wytwarzania szczepionki. Kreml twierdzi, że dwoje przywódców zgodziło się co do tego, że w tej sprawie między Niemcami a Rosją należy prowadzić dalszy dialog na poziomie ministerstw zdrowia i specjalistycznych agencji.

Renomowany periodyk „Lancet” potwierdził, że rosyjska szczepionka przeciwko koronawirusowi – Sputnik V jest wysoce skuteczna.

