Spór Unii z Wielką Brytanią ws. eksportu szczepionek: UE: „Proszę przestać nas pouczać”

„Proszę przestać nas pouczać” – napisał w środę na Twitterze Manfred Weber, szef największej frakcji w europarlamencie – Europejskiej Partii Ludowej (EPL). Wpis był skierowany do brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Dominica Raaba. Jest to kolejna odsłona sporu między instytucjami Unii Europejskiej a Wielką Brytanią w kwestii eksportu szczepionek przeciw Covid-19.

Proszę przestać nas pouczać i pokazać dane dotyczące eksportu szczepionek do Europy lub gdziekolwiek indziej. W ciągu ostatnich miesięcy 8 milionów szczepionek BioNTech/Pfizer zostało wysłanych z Europy do Wielkiej Brytanii, ile szczepionek wysłaliście do Europy? – napisał Weber.

Please stop lecturing @DominicRaab and show us the export data of vaccines to Europe or anywhere else. In the last months 8 million Biontech/Pfizer vaccines were sent from Europe to the UK, how many vaccines did you send to Europe? #AstraZeneca https://t.co/oEQlqDjLv9

— Manfred Weber (@ManfredWeber) March 10, 2021