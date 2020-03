Łukaszenko żartuje z koronawirusa i żydowskich korzeni Żyrinowskiego [+VIDEO]

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko nie przestaje propagować poglądu, że przed koronawirusem można uchronić się chodząc do suchej sauny i pijąc sto gram wódki dziennie. Tym razem poświęcił swoją uwagę także liderowi Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Władimirowi Żyrinowskiemu.

W czwartek podczas narady z urzędnikami na temat sytuacji epidemiologicznej na Białorusi Łukaszenko po raz kolejny przekonywał, że wirus SARS-CoV-2 ginie w temperaturze 60 stopni Celsjusza, co na oznaczać, że można go zwalczyć chodząc do sauny. Przypominał też, że wirus można zabić alkoholem. „Czyli jeśli wyjść z sauny i umyć nie tylko ręce, ale także stoma gramami wnętrze, to ja (jako człowiek niepijący nie propaguję tego), będę to rozumiał. Przynajmniej do Dnia Zwycięstwa” – żartował Łukaszenko.

Białoruski przywódca odpowiedział też Władimirowi Żyrinowskiemu, który ostatnio skrytykował Łukaszenkę za podobne propozycje. Prezydent Białorusi opowiedział dowcip, w którym wspomniał o żydowskich korzeniach lidera Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji.

„Skrytykował, że wódki nie można, jaka sauna, Łukaszenko nie ma racji. Potem przychodzi do domu i mówi żonie: nalej sto gram, będę leczył się od koronawirusa. Żona mu odpowiada: Wołodia, przecież przed chwilą krytykowałeś Łukaszenkę, że wódka nie pomaga. +To powiedziałem dla wszystkich, a mnie nalej. Łukaszenko nie jest głupi, jeśli tak mówi+. Żona mu mówi znowu: Wołodia, po rosyjsku sto gram pije się po saunie. Żyrynowski: To po rosyjsku. A ja po żydowsku: sto gram przed sauną i sto gram po saunie. Nalewaj!” – mówił Łukaszenko twierdząc, że nie mógł się powstrzymać przed opowiedzeniem tego żartu.

Jak podaje portal Nasza Niwa, Żyrinowski zdążył odpowiedzieć na anegdotę Łukaszenki. Lider LDPR zaproponował białoruskiemu prezydentowi wspólne wypicie wódki za zdrowie Rosjan i Białorusinów. „W związku z tym, że nie możemy jeździć za granicę – trzeba będzie dwa tygodnie spędzić na kwarantannie – proponuję Wam spotkać się na granicy białorusko-rosyjskiej” – mówił Żyrinowski.

W lutym br. Żyrinowski wystąpił w rosyjskim parlamencie w białych rękawiczkach i ogłosił wojnę z mikrobami. Wydaje się, że takie środki ostrożności wywołała u niego epidemia związana z koronawirusem.

