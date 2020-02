Około sto milionów złotych kosztuje 500+ dla Ukraińców. To prawie czterokrotny wzrost w rok

W Polsce świadczenie 500+ przysługuje także obcokrajowcom. Najliczniejszą grupę beneficjentów stanowią dzieci z Ukrainy. W 2019 roku w porównaniu z rokiem poprzednim przybyło ich niemal czterokrotnie. W tej chwili 500+ dla niemal 17 tysięcy Ukraińców kosztuje Polskę około stu milionów złotych rocznie. Dane otrzymał od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej analityk Rafał Mundry, który opublikował je na swoim Twitterze.

W 2019 roku do otrzymania 500+ było uprawnionych 25 739 dzieci obcokrajowców – tzn. posiadających obywatelstwo inne niż polskie. Pochodziły one z 117 państw. Najliczniejszą grupę stanowią dzieci Ukraińców, 16 658 uprawnionych jest do otrzymywania świadcznia. Oznacza to niemal czterokrotny wzrost w porównaniu z danymi z początku zeszłego roku. Na drugim miejscu są dzieci z Białorusi – 1689, a na trzecim z Rosji – 1145.

Na początku zeszłego roku informowaliśmy, że według oficjalnych danych, już ponad 4,5 tys. ukraińskich dzieci pobierało w Polsce świadczenie z rządowego programu 500+. Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2018 roku świadczenie z programu 500+ było wypłacane na 4562 dzieci z obywatelstwem ukraińskim, co dawało średni miesięczny koszt ponad 2,2 mln zł. Dziennik „Rzeczpospolita” pisał wtedy, że „ukraińskim pracownikom opłaca się sprowadzać do Polski całe rodziny, bo jeśli pracują legalnie, mogą odkładać nie tylko na polskie emerytury i renty, ale także korzystać z programu 500+ na dzieci, które mieszkają z nimi w Polsce”.

W 2018 roku 500+ dla obcokrajowców kosztowało 48,6 mln zł. W tym roku już trzy razy więcej – 154,5 mln zł.

Jak informowaliśmy w marcu 2016 roku, Ukraińcy posiadający w Polsce kartę pobytu czasowego z pozwoleniem na pracę będą mogli ubiegać się o 500 zł na dziecko.

Przypomnijmy, że od początku rząd zakładał, że świadczenie to będzie przysługiwało również cudzoziemcom – zarówno z krajów UE, jak i z tych, z którymi Polska podpisała specjalną umowę o zabezpieczeniu społecznym. Takim krajem jest m.in. Ukraina, a poza nią kilka innych państw, w tym USA, Kanada czy Mołdawia. W założeniu umowy te miały pomóc repatriantom i Polakom chcącym przenieść się do Polski, dając im m.in. możliwość uzyskania polskiej emerytury za lata pracy na Ukrainie. W latach 1997–2004 z Ukrainy do Polski przeniosło się około 1000 osób. repatriowało się do Polski z terenu Ukrainy ok. 1000 osób). Zaznaczmy jednak, że warunki umowy umożliwiają Ukraińcom dopłaty do emerytur z polskiego budżetu za lata pracy na Ukrainie. Warunkiem otrzymania dopłaty do minimalnej polskiej emerytury (1000 zł brutto) jest nawet bardzo krótki (poniżej roku) okres legalnej pracy w Polsce i prawo stałego pobytu w naszym kraju.

Najbardziej skorzystali na tym Ukraińcy, którzy podjęli pracę w Polsce. Umowa ta od 2014 roku „gwarantuje bowiem legalnie pracującym Ukraińcom ubezpieczonych w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie tylko nabycie prawa do emerytury i renty w Polsce praktycznie na takich samych zasadach jak Polaków, ale także pomoc socjalną, w tym od 2017 r. specjalne świadczenia na dzieci – 500+”. Warunkiem uzyskania świadczenia jest też posiadanie przez beneficjenta karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Na koniec grudnia 2019 roku składki społeczne i zdrowotne opłacało w Polsce 479,1 tys. obywateli Ukrainy, którzy stanowią ok. 75 proc. wszystkich obcokrajowców zarejestrowanych w Zakładzie. Jak pisaliśmy wcześniej, w ostatnim kwartale 2019 roku, liczba obywateli Ukrainy zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zmalała o około dwadzieścia tysięcy.

Rośnie także liczba obywateli Ukrainy, którzy urodzili się w Polsce – wynika z danych ambasady Ukrainy w Polsce. W ubiegłym roku ukraińskie placówki dyplomatyczne w Polsce wydały prawie 3 tys. zaświadczeń o rejestracji nowo narodzonych ukraińskich obywateli.

Jak pisaliśmy, rząd PiS nie kontroluje, ilu migrantów zarobkowych ze Wschodu przebywa obecnie w Polsce. Według urzędników ambasady Ukrainy w Polsce, od 2014 roku liczba ukraińskich imigrantów zarobkowych w Polsce wzrosła pięciokrotnie i obecnie wynosi 1,5 mln osób.

Przypomnijmy, że z danych firmy Selectivv zajmującej się badaniem zwyczajów i zachowań właścicieli telefonów komórkowych wynika, że w styczniu ub. roku w Polsce mogło być co najmniej 1,3 mln obywateli Ukrainy. Analizy Selectivv dostarczyły również informacji, jak dużo Ukrainek przebywających w Polsce może planować urodzenie dziecka. Jak ustalono, 12 proc. kobiet w wieku rozrodczym uznanych za Ukrainki korzystało w komórce z aplikacji do planowania ciąży. Odsetek ten był prawie 3 razy wyższy niż w 2017 roku.