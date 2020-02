Raport: rosną oczekiwania płacowe Ukraińców w Polsce

Pracownicy z Ukrainy nie są już „tanią siłą roboczą” w Polsce – taki wniosek wysnuł ukraiński portal Europejska Prawda na podstawie wyników badań zaprezentowanych na XIII Forum Europa-Ukraina w Jasionce pod Rzeszowem.

Jak napisała w czwartek Europejska Prawda, podczas ubiegłotygodniowego XIII Forum Europa-Ukraina zaprezentowano raport „Pracownik z Ukrainy – zarobki w Polsce” przygotowany przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z EWL S.A. Wynika z niego m.in., że ukraińscy pracownicy mają coraz wyższe oczekiwania płacowe wobec polskich pracodawców.

Badanie wykazało, że w 2019 roku jedynie 6 proc. ankietowanych pracowników z Ukrainy chciało pracować w Polsce za minimalną stawkę godzinową (11 zł). Rok wcześniej odsetek ten wynosił 40 proc. Za 11,01-13 zł za godzinę gotowa była pracować nieco ponad 1/3 ankietowanych (podobnie jak rok wcześniej). Dwukrotnie wzrósł odsetek (do 33,3 proc.) tych, którzy chcieliby pracować za 13,01-15 złotych za godzinę. 19 proc. oczekuje stawki godzinowej w wysokości 15,01-20 złotych (w 2018 roku było to 6,7 proc.). Z 1,9 proc. do 6,9 proc. wzrósł odsetek tych, którzy oczekują stawki powyżej 20 złotych za godzinę.

Najniższe stawki najczęściej gotowi są akceptować Ukraińcy, którzy po raz pierwszy przyjechali do Polski na zarobek. Z badania wynika, że osoby częściej przyjeżdżające do Polski, bądź przebywające w niej dłużej, oczekują wyższych zarobków. Najwyższe wymagania mają Ukraińcy, którzy otrzymali prawo pobytu w naszym kraju.

Rezultaty sondażu wskazują też na dodatnią zależność pomiędzy stopniem znajomości języka polskiego a wysokością zarobków. Ani jeden z badanych, który swobodnie bądź bardzo dobrze znał język polski, nie pracował za najniższą stawkę.

Na najwyższe stawki mogą liczyć Ukraińcy pracujący w województwie mazowieckim. 12 proc. z nich zarabia powyżej 20 złotych a jedna trzecia od 15,01 do 20 złotych za godzinę. Prawie 24 proc. otrzymuje od 13,01 do 15 zł/h a nieco ponad 26 proc. od 11,01 do 13 zł/h. Jedynie 4,6 proc. otrzymuje stawkę minimalną.

