Niemieckie media: Sytuacja na granicy z Polską wymyka się spod kontroli

Niemieckie media informują o zaostrzającym się kryzysie migracyjnym na granicy Niemiec z Polską.

Liczba nielegalnych przekroczeń granicy niemiecko-polskiej wzrosła do rekordowego poziomu – zwrócił uwagę niemiecki dziennik Bild w piątek. “Funkcjonariusze Policji Federalnej na granicy są pierwszymi, którzy spostrzegają, że to wymyka się spod kontroli. Pomimo to desperacko próbują opanować sytuację, do jakiej doprowadziła polityka” – czytamy.

Bild przywołuje słowa jednego z policjantów, który uczestniczy w patrolach przy granicy z Polską i “każdego dnia ściga z kolegami przemytników”. “Jestem tu już od kilku lat, ale praca jest coraz trudniejsza i wyczerpująca. I niestety także bardziej frustrująca, bo przypadki przemytu mnożą się każdego dnia, a my coraz częściej zostajemy w tyle. Gonimy furgonetki za granicę, jak w grze w kotka i myszkę” – mówi funkcjonariusz. Jak dodaje, “znacząco by pomogło” wprowadzenie stacjonarnych kontroli granicznych – jak na granicy z Austrią.

Bild przypomina, że związek zawodowy Policji Federalnej bezskutecznie apeluje do szefowej niemieckiego MSW Nancy Faeser o wprowadzenie stacjonarnych kontroli na wschodniej granicy. “Tymczasowe kontrole graniczne to jedyna alternatywa. Przyglądanie się, jak co miesiąc kilka tysięcy ludzi nielegalnie dostaje się do Niemiec, jest nieodpowiedzialne” – zwraca uwagę przewodniczący związku Heiko Teggatz.

Teggatz twierdzi, że “sojusznicy ze strefy Schengen nie traktują swoich zobowiązań zbyt poważnie”. “Normalnie na nasze granice nie powinien docierać nikt, kto nie został zarejestrowany w innym kraju” – mówi. Jego zdaniem, “migranci są po prostu wysyłani w kierunku Niemiec”, a inne kraje Schengen nie chcą przyjmować już zarejestrowanych u nich imigrantów.

Resort spraw wewnętrznych Niemiec nie widzi potrzeby wprowadzania tymczasowych, stacjonarnych kontroli na granicy z Polską i Czechami. Domaga się tego z kolei opozycja, twierdząc, że Niemcy mają do czynienia z „najgorszym kryzysem migracyjnym od lat”.

Już kilka miesięcy temu zwracaliśmy na naszym portalu uwagę, że w Niemczech wraca temat przywrócenia stacjonarnych kontroli na polsko-niemieckiej granicy. Powodem jest znaczny wzrost liczby nielegalnych imigrantów. Chcą tego niemieckie landy Brandenburgia i Saksonia. Również niemieckie partie CDU/CSU chcą przywrócenia stałych kontroli na niemieckich granicach. Z kolei koalicyjne FDP sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu.

