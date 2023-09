MON zatwierdziło umowę offsetową na śmigłowce APACHE

25 września Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę offsetową, w wyniku której na terenie Polski zostanie ustanowione zaplecze obsługowo-naprawcze elementów wyposażenia śmigłowca uderzeniowego APACHE.

Przedmiotem umowy offsetowej jest m.in. pozyskanie zdolności w zakresie wsparcia, napraw i obsługi technicznej kluczowych komponentów śmigłowca, używanych w walce i rozpoznaniu, w tym układów naprowadzania i wskazywania celów. Dzięki tej umowie w polskim przemyśle obronnym ustanowione zostaną także zdolności w zakresie diagnozowania i weryfikacji ewentualnych niesprawności oraz częściowego serwisowania radarów kierowania ogniem LONGBOW.

“Powyższe zdolności powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu dostępności operacyjnej śmigłowców APACHE w trakcie ich eksploatacji w SZ RP” – czytamy.

Umowa offsetowa obejmuje łącznie dwa zobowiązania o łącznej wartości ok. 300 mln zł, które zostaną zrealizowane w ciągu 5 lat. Jest to pierwsza z kilku umów, jakie Skarb Państwa zamierza zawrzeć w ramach pozyskania śmigłowców uderzeniowych AH-64E.

Kongres USA dał zgodę na sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych Apache wraz z radarami i uzbrojeniem – poinformował szef MON, Mariusz Błaszczak. Do zakończenia procedur, Amerykanie mają udostępnić nam Apache z własnych zasobów.

Mamy zgodę Kongresu USA na sprzedaż Polsce 96 szt. śmigłowców Apache wraz z radarami i uzbrojeniem! Teraz przystępujemy do negocjacji cenowych. Do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do Polski zakupionych śmigłowców, armia USA udostępni nam Apache z własnych zasobów” – napisał Mariusz Błaszczak.

Mamy zgodę Kongresu USA na sprzedaż Polsce 96 szt. śmigłowców Apache wraz z radarami i uzbrojeniem! Teraz przystępujemy do negocjacji cenowych. Do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do Polski zakupionych śmigłowców, armia USA udostępni nam Apache z własnych zasobów. pic.twitter.com/WtTDTmPfAf — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 6, 2023

Przypomnijmy, że minister obrony już w maju zapowiedział, iż USA udostępnią Polsce osiem śmigłowców Apache do czasu, kiedy Polska otrzyma własne zakupione przez siebie maszyny. Mają stacjonować we wschodniej Polsce i ochraniać tzw. bramę brzeską.

W sierpniu br. Departament Stanu podjął decyzję zatwierdzającą ewentualną sprzedaż Polsce śmigłowców AH-64E Apache i związanego z nimi sprzętu za szacunkową cenę 12 miliardów dolarów.

W 2022 roku Polska wyraziła chęć zakupu 96 śmigłowców AH-64 Apache. Nie podano jednak daty ewentualnych dostaw. W tym roku zgodę na zakup maszyn przez Polskę wyraził najpierw Departament Stanu (w sierpniu), a następnie Kongres (na początku września).

Agencja Uzbrojenia deklaruje, że śmigłowce AH-64E Apache w najnowszej wersji GUARDIAN są to maszyny, które nie tylko w pełni wpisują się w wymagania Sił Zbrojnych RP, lecz znalazły również uznanie u szerokiego grona odbiorców poza Stanami Zjednoczonymi. Do ich użytkowników należą Wielka Brytania, Korea Południowa, Tajwan, Indie, Indonezja, Egipt, Maroko, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Kresy.pl