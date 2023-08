Departament Stanu zatwierdził sprzedaż śmigłowców AH-64E Apache

Departament Stanu podjął decyzję zatwierdzającą ewentualną sprzedaż Polsce śmigłowców AH-64E Apache i związanego z nimi sprzętu za szacunkową cenę 12 miliardów dolarów.

Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache – poinformował minister obrony Mariusz Błaszczak.

“Zgodnie z moimi ustaleniami z sekretarzem obrony L. Austinem, do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do Polski zakupionych śmigłowców, armia USA udostępni nam śmigłowce Apache z własnych zasobów”.

“Ta proponowana sprzedaż będzie wspierać cele polityki zagranicznej i cele bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych poprzez poprawę bezpieczeństwa sojusznika Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), który jest siłą zapewniającą stabilność polityczną i postęp gospodarczy w Europie. Proponowana sprzedaż poprawi zdolność Polski do stawienia czoła obecnym i przyszłym zagrożeniom poprzez zapewnienie wiarygodnej siły zdolnej do odstraszania przeciwników i uczestniczenia w operacjach NATO. Polska nie będzie miała trudności z wchłonięciem tego sprzętu do swoich sił zbrojnych. Proponowana sprzedaż tego sprzętu i wsparcia nie zmieni podstawowej równowagi militarnej w regionie” – czytamy w komunikacie departamentu.

“Kupujący zażądał umowy offsetowej. Ewentualna umowa offsetowa zostanie określona w negocjacjach pomiędzy zamawiającym a wykonawcą/wykonawcami” – dodaje.

W maju, szef MON Mariusz Błaszczak spotkał się z ministrem obrony USA Lloydem Austinem w Pentagonie. “Armia Stanów Zjednoczonych udostępni nam helikoptery Apache z własnych zasobów, jeszcze przed podpisaniem kontraktu w sprawie kupienia 96 helikopterów. To jest bardzo ważna zdolność, dlatego jestem wdzięczny sekretarzowi Austinowi za tę decyzję” – oświadczył po spotkaniu, cytowany przez portal Business Insider.

Minister obrony poinformował, że USA udostępnią Polsce osiem maszyn. Wskazał, że szkolenie polskich pilotów rozpocznie się za kilka tygodni. Maszyny prawdopodobnie trafią w przyszłym roku na wschód Polski, by wzmocnić obronę “bramy brzeskiej”.

“Dlaczego Apache są ważne? Bo świetnie współpracują z abramsami, bo trafią na wschodnią flankę NATO, do 18 Dywizji Zmechanizowanej, do 1. brygady lotnictwa wojsk lądowych, by stanowiły wraz z abramsami zamknięcie ‘bramy brzeskiej’. Rozmawiałem z sekretarzem Austinem o tym, żeby stanowiły one tamę nie do przebicia” – powiedział Błaszczak.

W ubiegłym roku Polska wyraziła chęć zakupu 96 śmigłowców AH-64 Apache. Nie jest jednak znana data ewentualnych dostaw. Zgodę na zakup maszyn przez Polskę musi wyrazić jeszcze Kongres i Departament Stanu USA.

Agencja Uzbrojenia deklaruje, że śmigłowce AH-64E Apache w najnowszej wersji GUARDIAN są to maszyny, które nie tylko w pełni wpisują się w wymagania Sił Zbrojnych RP, lecz znalazły również uznanie u szerokiego grona odbiorców poza Stanami Zjednoczonymi. Do ich użytkowników należą Wielka Brytania, Korea Południowa, Tajwan, Indie, Indonezja, Egipt, Maroko, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Śmigłowce posiadają zaawansowany radar kierowania ogniem AN/APG-78 LONGBOW. Posiadają też zintegrowane uzbrojenie pokładowe o większej sile rażenia (w postaci jednolufowego działka kalibru 30 mm) – zwraca uwagę AU.