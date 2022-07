Kilkanaście tysięcy granatników M72 EC MK1 dla Polski

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował w czwartek o podpisaniu umowy dostawę kilkunastu tysięcy lekkich granatników jednorazowych M72 EC MK1.

Jak poinformował w czwartek na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak, Polska zakupi kilkanaście tysięcy lekkich granatników jednorazowych M72 EC MK1.

Czytaj także: Amerykańskie granatniki przeciwpancerne dla litewskich żołnierzy

„Kolejna dobra informacja dla Wojska Polskiego! Podpisaliśmy umowę na dostawy kilkunastu tysięcy lekkich granatników jednorazowych M72 EC MK1. To nowoczesna broń przeznaczona do zwalczania wozów bojowych, w tym do zwalczania ciężkich pojazdów opancerzonych, takich jak czołgi” – czytamy w komunikacie.

Kolejna dobra informacja dla Wojska Polskiego! Podpisaliśmy umowę na dostawy kilkunastu tysięcy lekkich granatników jednorazowych M72 EC MK1. To nowoczesna broń przeznaczona do zwalczania wozów bojowych, w tym do zwalczania ciężkich pojazdów opancerzonych, takich jak czołgi. pic.twitter.com/oWUb4DjMy2 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 7, 2022

Granatnik M72 EC w wersji MK1 jest w stanie przebić pancerz do 450 mm.

Granatniki z rodziny M72 LAW są wykorzystywane na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W marcu norweskie ministerstwo obrony poinformowało o zrealizowaniu dostawy 2000 granatników przeciwpancernych M72 LAW dla Ukrainy.

Lekki system przeciwpancerny M72 to zasadniczo granatnik p-panc kal. 66 mm, jednorazowego użytku. Broń została opracowana w USA, a obecnie jest produkowana w Norwegii przez Nammo Raufoss.

Kresy.pl