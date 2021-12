Nowe wozy dowodzenia dla 16 Dywizji Zmechanizowanej [+WIDEO]

W czwartek, 16 grudnia Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, uczestniczył w świątecznym spotkaniu z żołnierzami w Sokółce, którzy strzegą granicy z Białorusią oraz przekazał 6 nowych wozów dowodzenia zbudowanych na bazie transportera Rosomak dla 16 Dywizji Zmechanizowanej.

Jak poinformowała witryna rządowa, w czwartek, 16 grudnia Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, uczestniczył w świątecznym spotkaniu z żołnierzami w Sokółce, którzy strzegą granicy z Białorusią oraz przekazał 6 nowych wozów dowodzenia zbudowanych na bazie transportera Rosomak dla 16 Dywizji Zmechanizowanej.

„To wozy wyprodukowane przez polski przemysł obronny. Wyróżnia je przede wszystkim mobilność i środki łączności. Wozy dowodzenia zapewniają koordynację poszczególnych oddziałów i zapewniają spójność działania. Gratuluje żołnierzom tego, że będą korzystać z tego nowoczesnego sprzętu. Co jest istotne, ten nowoczesny sprzęt trafia do jednostek rozlokowanych na wschodzie naszego kraju dlatego, że właśnie to jest ta część Polski, która wymaga tu zdecydowanych działań, w sensie zapewnienia bezpieczeństwa” – poinformował szef MON.

Jak informowaliśmy wcześniej, Polska Grupa Zbrojeniowa, PIT-RADWAR terminowo zakończył kolejny etap umowy na dostawę 79 sztuk Samobieżnych Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych POPRAD. Ostatnie egzemplarze trafiły do 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej.

Uroczystość przekazania ostatnich 9 SPZR POPRAD odbyła się w 19. Lubelskiej Brygadzie Zmechanizowanej. Odbiór zakończył fazę realizacyjną kontraktu o wartości ponad miliarda złotych, który został zawarty 16 grudnia 2015 r. pomiędzy PIT-RADWAR S.A. a Inspektoratem Uzbrojenia.

„Polska Grupa Zbrojeniowa rozwija swoje portfolio w obszarze systemów obrony przeciwlotniczej. Przekazywane dzisiaj systemy Poprad czy produkowane obecnie PSR-A Pilica to przykłady rozwiązań modułowych, korzystających zarówno ze sprawdzonych i cieszących się zainteresowaniem na rynkach zagranicznych pocisków Grom jak i ich następców, pocisków Piorun. Kolejnym krokiem na tej ścieżce jest program NAREW, który pozwoli nam dokonać skoku generacyjnego w technice rakietowej, przynosząc korzyści zarówno wojsku jak i gospodarce” – poinformował Sebastian Chwałek, prezes PGZ S.A.

„SPZR Poprad to mobilne przeciwlotnicze zestawy najniższej warstwy systemu obrony powietrznej Sił Zbrojnych RP. Rozwiązanie to zostało bardzo ciepło przyjęte przez żołnierzy, którzy wskazują na funkcjonalność oraz łatwość w obsłudze tego wyrobu. Eksploatacja Popradów przez pułki przeciwlotnicze pozwala na wyciąganie wniosków wobec dalszego programowania rozwoju tej warstwy naszej obrony” – przekazał gen. bryg. Kazimierz Dyński, szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej, Zastępca Inspektora Rodzaju Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

„Finalizacja dostaw nowoczesnego sprzętu opracowanego i wyprodukowanego przez polski przemysł obronny pokazuje skuteczność współpracy na linii wojsko-przemysł. Zakończenie dostaw to jednak dopiero początek cyklu życia sprzętu wojskowego w Siłach Zbrojnych RP, a jego eksploatacja pozwoli również na pozyskiwanie kolejnych doświadczeń i wniosków, które będą stanowiły bazę wiedzy dla Agencji Uzbrojenia do dalszego rozwoju wyrobu we współpracy z krajowym przemysłem” – poinformował płk dr Artur Kuptel – Szef Inspektoratu Uzbrojenia.

Zobacz też: Kolejne zestawy POPRAD przekazane Siłom Zbrojnym RP

Kresy.pl