3,5 tys. rakiet systemu Piorun dla Wojska Polskiego. Szef MON zatwierdził umowę

Marsz odbył się zaledwie kilka dni po tym, gdy Komisja Europejska nie rekomendowała udzielenia Gruzji oficjalnego statusu kandydata do UE, odwrotnie niż w przypadku Mołdawii i Ukrainy. Z tego powodu na ulice Tbilisi mogło wyjść nawet 60 tys. osób - taką liczbę podała telewizja France 24.

Crowd holds up “We are Europe” signs as citizens’ resolution in support of Georgia’s EU integration is read out loud.