Ministrowie finansów G7 ostrzegają Moskwę przed „poważnymi” konsekwencjami gospodarczymi ataku na Ukrainę

Ministrowie finansów grupy G7 ostrzegli w poniedziałek Rosję przed „ogromnymi” konsekwencjami gospodarczymi, jeśli ten kraj zdecyduje się na inwazję na Ukrainę, której obiecali szybkie i zdecydowane wsparcie.

Jak podało biuro prasowe brytyjskiego rządu, ministrowie finansów grupy G7 ostrzegli w poniedziałek Rosję przed „ogromnymi” konsekwencjami gospodarczymi, jeśli ten kraj zdecyduje się na inwazję na Ukrainę, której obiecali szybkie i zdecydowane wsparcie.

„Poważne zaniepokojenie budzi trwające nagromadzenie rosyjskich sił zbrojnych na granicach Ukrainy. My, ministrowie finansów G7, podkreślamy naszą gotowość do szybkiego i zdecydowanego działania na rzecz wsparcia gospodarki ukraińskiej, wspierając jednocześnie trwające starania o pilne określenie ścieżki dyplomatycznej prowadzącej do deeskalacji” – czytamy.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

„Łączy nas determinacja, by chronić suwerenność, integralność terytorialną oraz stabilność gospodarczą i finansową Ukrainy. Grupa G7 wraz z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, w szczególności Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW), poprzez swoją gotowość, zapewnia Ukrainie znaczące wsparcie finansowe. Od 2014 roku do chwili obecnej łączne dwustronne i wielostronne wsparcie gospodarcze przekroczyło 48 miliardów dolarów. Opierając się na naszej pomocy od 2014 r., będziemy kontynuować ścisłą koordynację, aby zapewnić Ukrainie wsparcie gospodarcze niezbędne do ułatwienia bieżących wysiłków władz na rzecz reform w ramach programu MFW, wspieranego również przez inne międzynarodowe instytucje finansowe i partnerów na rzecz rozwoju, oraz stabilne podstawy budżetowe i gospodarcze” – głosi oświadczenie.

„Naszym bezpośrednim priorytetem jest wspieranie wysiłków na rzecz deeskalacji sytuacji. Powtarzamy jednak, że w szczególności każda dalsza agresja militarna Rosji na Ukrainę spotka się z szybką, skoordynowaną i zdecydowaną reakcją. Jesteśmy gotowi zbiorowo nałożyć sankcje gospodarcze i finansowe, które będą miały ogromne i natychmiastowe konsekwencje dla rosyjskiej gospodarki. Będziemy nadal bardzo uważnie monitorować sytuację i będziemy gotowi do działania w silnie skoordynowany sposób iw bardzo krótkim czasie przy dalszym wsparciu gospodarczym i finansowym dla Ukrainy”.

W niedzielę prezydenci USA i Ukrainy odbyli rozmowę telefoniczną. „Prezydent Biden potwierdził zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy” – napisano w komunikacie Białego Domu dotyczącym rozmowy.

Joe Biden miał zapewnić prezydenta Ukrainy, że w razie rosyjskiej inwazji USA zareagują „szybko i zdecydowanie”. „Obaj liderzy zgodzili się też, że ważne jest kontynuowanie działań dyplomatycznych oraz odstraszanie w obliczu koncentracji wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą” – dodano.

W niedzielę kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapowiedział „twarde reakcje i sankcje” w razie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Polityk udaje się w najbliższych dniach na Ukrainę i do Rosji.

Jak pisaliśmy, w piątek serwis Politico napisał, powołując się na źródła w administracji USA, a także we władzach dwóch innych państw, że amerykański wywiad uważa, iż rosyjska inwazja na Ukrainę może rozpocząć się 16 lutego br.

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA, Jake Sullivan uważa, że Rosja może zaatakować Ukrainę w każdym momencie i amerykańscy obywatele powinni jak najszybciej wyjechać. Jego zdaniem, inwazja może zacząć się od bombardowań i ataków rakietowych, po których Rosjanie szybko zajmą Kijów. Podkreślił, że Amerykanie, którzy zdecydują się pozostać na Ukrainie, nie mogą liczyć na wojskową ewakuację. Zaapelował do nich, by opuścili ten kraj w ciągu 48 godzin.

Ponadto, w piątek sekretarz stanu USA Antony Blinken wyraźnie sugerował, że Rosja może zaatakować Ukrainę jeszcze w trakcie zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie, a zatem Amerykanie powinni jak najszybciej wyjechać.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Czytaj także: Biden zaapelował do amerykańskich obywateli o natychmiastowe opuszczenie Ukrainy

Informowaliśmy też, że media społecznościowe obiegły tweety dziennikarza amerykańskiej telewizji publicznej PBS Nika Schifrina informujące o przekonaniu władz USA o tym, że decyzja o inwazji Rosji na Ukrainę już zapadła. Biały Dom nieco stonował jego doniesienia.

Zobacz także: Zełenski: jeśli macie 100-proc. informacje o dacie inwazji, to je nam przekażcie

Kresy.pl/gov.uk