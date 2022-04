Michel potępił „okrucieństwa” armii rosyjskiej i wezwał do wprowadzenia dalszych sankcji

Szef Rady Europejskiej Charles Michel oskarżył w niedzielę armię rosyjską o popełnienie „okrucieństw” w obwodzie kijowskim na Ukrainie. Wezwał do nałożenia dalszych sankcji wobec Rosji.

Jestem zszokowany przejmującymi obrazami okrucieństw popełnionych przez armię rosyjską w wyzwolonym rejonie Kijowa – napisał Michel w niedzielę na Twitterze. „UE pomaga Ukrainie i organizacjom pozarządowym w zebraniu niezbędnych dowodów do postępowań przed sądami międzynarodowymi” – dodał. Wezwał do nałożenia dalszych sankcji wobec Rosji.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre

EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.

Further EU sanctions & support are on their way.

Слава Україні!

