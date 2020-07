Konfederacja pyta rząd o 28 mld złotych, które miały zostać przekazane ocalałym z Holokaustu [+VIDEO]

Podczas piątkowej konferencji prasowej koła poselskiego Konfederacji, politycy prawicowej opozycji pytali rząd o kwotę 28 miliardów złotych pojawiającej się w amerykańskim raporcie w sprawie wypłacenia pieniędzy na rzecz żydowskich roszczeń.

Koło poselskie Konfederacji na piątkowej konferencji prasowej zapowiedziało wystosowanie pytań do polskiego rządu w sprawie amerykańskiego raportu Just Act, w którym w kontekście roszczeń żydowskich, które miałaby wypłacić Polska widnieje kwota 28 miliardów złotych.

Zdaniem posła Roberta Winnickiego nie są znane w Polsce wszystkie okoliczności opublikowania raportu Just Act. Prezes Ruchu Narodowego zwraca uwagę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości postawił swoją politykę zagraniczną wyłącznie na administrację Donalda Trumpa. Ma to powodować, że polska dyplomacja nie ma miejsca na działanie. Poseł ostrzega, że w nadchodzących wyborach prezydenckich w USA zwycięzcą może okazać się Joe Biden, co spowoduje jeszcze większe naciski na Polskę.

„Żądamy pełnej, transparentnej informacji ze strony rządu na temat kierowanych w stronę Polski roszczeń, po drugie żądamy zaprzestania współpracy z państwami, które chcą wymuszać na nas te roszczenia”. Zdaniem posła, polski rząd współpracuje z rządem Stanów Zjednoczonych w opracowywaniu dokumentów dotyczących roszczeń.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Cała ta rzecz jest dalece niecywilizowaną próbą wymuszenia rozbójniczego i próbą zmuszenia narodu polskiego do tego żeby stworzył precedens na użytek Żydów. Żeby zostały wypłacone pieniądze osobom, które nie są w stanie przed żadnych sądem udowodnić swojego tytułu do praw spadkowych” – przekonywał podczas konferencji prasowej poseł Grzegorz Braun.

Poseł informował, że pod koniec rozdziału na temat Polski w amerykańskim raporcie wymieniona została kwota 28 miliardów złotych (7,5 miliarda dolarów), która miała zostać wypłacona osobom żydowskiego pochodzenia. Zapowiedział, że Konfederacja wystosuje pytania dotyczące informacji pojawiających się w raporcie, a także dotyczące dokumentów rzekomo przygotowanych przez polski MSZ dla strony amerykańskiej.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Amerykańscy senatorowie Marco Rubio i Tammy Balwdin, autorzy ustawy JUST Act 447, po publikacji JUST Act Report, wzywają do dalszych nacisków ws. roszczeń żydowskich na sojuszników USA w Europie, w tym na Polskę, uznając tę sprawę za jeden z priorytetów polityki zagranicznej Waszyngtonu.

Senator Tammy Baldwin (Partia Demokratyczna), również współautorka ustawy 447 zgadza się z nim. „Podkreślając tę kwestię jako priorytet amerykańskiej polityki zagranicznej i uznając, że wciąż jest jeszcze więcej do zrobienia, pobudzimy dalsze działania w krajach, które nie wypełniają swoich zobowiązań w zakresie zapewnienia sprawiedliwości za Holokaust ocalonym, ofiarom i ich rodzinom” – zaznaczyła.

W rozmowie z AP republikański senator Marco Rubio, jeden z głównych twórców ustawy 447 zaznacza, że proces restytucji dla osób, których majątek został zajęty w czasie Holokaustu jest już dawno spóźniony. „Musimy dalej naciskać na naszych przyjaciół i sojuszników w Europie oraz zapewnić, by ocaleni otrzymali sprawiedliwość na jaką zasługują , żeby mogli godnie dożyć swoich dni” – powiedział polityk.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak informowaliśmy, dziennikarz agencji Associated Press, Matthew Lee, opublikował artykuł o raporcie Departamentu Stanu USA dotyczącym roszczeń w sprawie mienia pożydowskiego i tzw. bezdziedzicznego m.in. w Polsce, zatytułowany „USA uderzają w Polskę i inne kraje Europy w związku z roszczeniami ws. Holokaustu”. Zaznacza w nim, że „Departament Stanu wywołał do tablicy Bośnię, Białoruś, Ukrainę, a w szczególności Polskę, za brak działań w sprawie roszczeń restytucyjnych”. Omawiając sam raport Lee pisze, że jest on poświęcony przede wszystkim sprawie zwrotu lub odszkodowań za nieruchomości przejęte w czasie okupacji nazistowskiej oraz po wojnie, w czasach rządów komunistycznych. Zaznacza, że dotyczy to „szczególnie restytucji tzw. mienia bezspadkowego, w przypadku którego nie można zidentyfikować żyjących spadkobierców”.

Departament Stanu USA opublikował specjalny „JUST Act Report”, opracowany na podstawie kontrowersyjnej ustawy JUST Act z 2018 roku, zwanej też ustawą 447. Dokument ten nosi datę „marzec 2020 roku”. W środę nieoficjalne, polskie tłumaczenie części raportu dotyczącej Polski zamieszczono na stronie amerykańskiej ambasady w Warszawie. W raporcie czytamy, że „Polska nie przyjęła ustawy dotyczącej znaczącej ilości mienia prywatnego pozostawionego bez spadkobierców w wyniku Holokaustu” i jest „jedynym krajem członkowskim UE, w którym znaczące kwestie dotyczące własności z ery Holokaustu nie zostały uregulowane”. Krytycznie oceniono też polsko-amerykańskie umowy indeminizacyjne z lat 60. XX w., uznając, że wykluczają one wielu ocalałych z Holokaustu i ich rodziny.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Władze Polski początkowo bagatelizowały znaczenie ustawy 447, a niektórzy jej przedstawiciele usiłowali ukazywać informowanie o niej jako „rosyjską propagandę”. Działania władz USA wywołują sprzeciw w Polsce oraz wśród Polaków w Niemczech i w USA. W krajach tych odbyły się protesty przeciwko roszczeniom środowisk żydowskich i wspierania ich przez Waszyngton. Największa manifestacja, zorganizowana przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i środowiska narodowe, odbyła się 11 maja ub. roku w Warszawie. Według organizatorów wzięło w niej udział 20 tys. uczestników.

Kresy.pl