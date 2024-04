Konfederacja: Nowy unijny podatek od węgla, gazu i paliw samochodowych kosztuje Polskę 25 mld PLN rocznie

W piątek politycy Konfederacji przekonywali na konferencji prasowej, że koszty ETS 2 mogą sięgać nawet do 25 miliardów złotych rocznie.

Na piątkowej konferencji prasowej polityk Konfederacji Michał Wawer, że koszty tego nowego podatku ETS 2 są “gigantyczne”.

“Nowy podatek od węgla, gazu i paliw samochodowych został uchwalony w Unii Europejskiej w ubiegłym roku i aż do teraz otaczała go zmowa milczenia. Milczała na ten temat Platforma. Co dość oczywiste, bo popierała ten podatek. Milczał na ten temat PiS. Dlatego, że wejście tego podatku w życie jest bezpośrednią konsekwencją tego, że kilka lat temu premier Mateusz Morawiecki zgodził się na pakiet Fit for 55. Milczały na ten temat media w zdecydowanej większości. Co już niestety jest trochę mniej zrozumiałe” – mówił.

“I niestety teraz się okazuje, że rzeczywistość przerosła nasze obawy. Koszty tego nowego podatku ETS 2 są gigantyczne! Są szacowane w tej chwili na 25 miliardów złotych rocznie, czyli podwajają obecne, już bardzo wysokie koszty unijnej polityki klimatycznej. Bo przypomnę, że oprócz ETS 2, które będzie wchodziło teraz, mamy też od wielu lat ETS 1, powiązany z przemysłem i energetyką, który kosztuje Polaków 30 miliardów złotych!” – kontynuował wiceprzewodniczący Klubu Poselskiego Konfederacji i wiceprezes Ruchu Narodowego.

“To, co Unia Europejska teraz chce zrobić tym nowym podatkiem, to postawić kolejne bariery dla Polaków w ich aspiracjach. W ich życiowych ambicjach, żeby podnosić swój poziom życia. Żeby mieć własne mieszkanie. Żeby mieć własny dom. Żeby mieć własny samochód. Wszystko to jest perspektywa, która dla wielu Polaków z każdym kolejnym unijnym podatkiem i programem się po prostu realnie oddala. I to jest jedna z rzeczy, o które chcemy walczyć jako Konfederacja w Parlamencie Europejskim. Chcemy wprowadzić europosłów, którzy będą stawiać opór takim absurdalnym pomysłom. Którzy będą starali się te rzeczy odkręcać, którzy będą szukać sojuszników – jako jedyni niestety w polskiej polityce – szukać sojuszników za granicą do tego, żeby zbudować większość walczącą z absurdami unijnej polityki klimatycznej. Prosimy o waszą pomoc” – zakończył.

