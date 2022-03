Holandia przeciwna Ukrainie w Unii Europejskiej. Nieporozumienie z Zełenskim

Holandia nie popiera członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej – oświadczył w środę premier Mark Rutte. Skomentował w ten sposób wpis ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego na Twitterze, sugerujący, że Niderlandy popierają członkostwo Ukrainy w UE.

Wołodymyr Zełenski napisał we wtorek na Twitterze: „Rozmawiałem z premierem Holandii Markiem Rutte. Opowiedziałem o sytuacji humanitarnej na Ukrainie, ofiarach wśród ludności cywilnej, przebiegu ewakuacji i dostarczaniu pomocy humanitarnej. Podziękowałem Holandii za bezkompromisowe stanowisko w sprawie sankcji na Rosję i poparcie dla przystąpienia Ukrainy do UE”. W środę Rutte został zapytany przez dziennikarzy o wpis prezydenta Ukrainy. „Rozumiem, że Ukraina ma takie życzenie, lecz jest to długofalowy proces, który może nawet potrwać dziesięciolecia” – oświadczył, cytowany przez portal Ukraińska Prawda.

Talked to @MinPres. Told about the humanitarian situation in 🇺🇦, casualties among civilians, the course of evacuation and delivery of humanitarian aid. Thanked the Netherlands for its uncompromising stance on sanctions pressure on Russia and support for 🇺🇦’s accession to the #EU

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2022

Zaznaczył, że Ukraina może zostać krajem kandydującym do UE. Dodał jednak, że nie obiecywał wsparcia Hagi dla członkostwa Kijowa w Unii Europejskiej.

Jak podawaliśmy, agencja Bloomberg napisała w poniedziałek, powołując się na źródła dyplomatyczne, że część krajów UE sceptycznie podchodzi do pomysłu przyznania Ukrainie już w tym tygodniu statusu kandydata do wstąpienia do UE. Według tych doniesień kraje te, wśród których są Niemcy i Holandia, chcą, by w pierwszej kolejności Komisja Europejska wyraziła swoją opinię na temat stopnia gotowości Ukrainy do członkostwa w Unii.

Przypomnijmy, że wtorek 1 marca 2022 roku Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów przyjął rezolucję pt. „Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie”. Rekomenduje ona przyznanie Ukrainie statusu państwa-kandydata do Unii Europejskiej.

Dzień wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski wysłał do francuskiej prezydencji oficjalny wniosek o przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej.

