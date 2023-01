Polska i Niemcy będą mogły wysłać czołgi Leopard 2 na Ukrainę. Jest zgoda Berlina

Rząd Niemiec zgodził się wysłać na Ukrainę czołgi Leopard 2. Taką samą zgodę otrzymają od Berlina kraje partnerskie, w tym Polska, które chcą dostarczyć Ukraińcom swoje Leopardy.

W środę rzecznik niemieckiego rządu, Steffen Hebestreit poinformował we wpisie na Twitterze, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłosił, iż niemieckie czołgi Leopard 2 zostaną wysłane na Ukrainę.

„Na dzisiejszym posiedzeniu rządu kanclerz ogłosił dalsze wsparcie dla Ukrainy poprzez wysłanie czołgów Leopard 2” – napisał Hebestreit. Dodał też, że stosowaną zgodę na to samo posunięcie otrzymają również kraje partnerskie, w tym Polska. Zaznaczył, że cały proces prowadzony jest w ścisłej koordynacji z partnerami międzynarodowymi.

Im Kabinett hat der @Bundeskanzler heute weitere Unterstützung an die #Ukraine mit der Lieferung von #Leopard 2 Panzern angekündigt. Auch Partnerländern wird eine entsprechende Genehmigung erteilt. Das ist eng mit den internationalen Partnern abgestimmt. https://t.co/e31Kf3V1oi — Steffen Hebestreit (@RegSprecher) January 25, 2023

„Ta decyzja jest zgodna z naszą dobrze znaną linią wspierania Ukrainy najlepiej, jak potrafimy. Działamy w sposób ściśle skoordynowany na arenie międzynarodowej” – powiedziała kanclerz, cytowany w oficjalnym komunikacie.

„Niemcy wydadzą odpowiednie zezwolenia na transfer krajom partnerskim, które chcą szybko dostarczyć na Ukrainę czołgi Leopard 2 ze swoich zapasów” – czytamy w dokumencie.

Jak podano oficjalnie, Niemcy w pierwszej kolejności mają przekazać Ukraińcom kompanię 14 czołgów Leopard 2A6, pochodzących z zapasów Bundeswehry. Wyrażają też wolę szybkiego skompletowania docelowo dwóch batalionów pancernych, wyposażonych w te wozy. Ponadto, już niedługo w Niemczech mają rozpocząć się szkolenia dla ukraińskich żołnierzy z obsługi czołgów typu Leopard. Niemcy zapewnią też logistykę i amunicję.

Na godz. 13:00 w środę zaplanowano wystąpienie kanclerza Olafa Scholza w Bundestagu. Media przypuszczają, że prawdopodobnie poda tam szczegóły dotyczące przekazania Ukrainie czołgów.

Dodajmy, że według „The New York Times” również dziś Stany Zjednoczone ogłoszą swoją decyzję, dotyczącą planów wysłania na Ukrainę czołgów M1 Abrams. Wcześniej „Wall Street Journal” pidał, rząd USA jest bliski decyzji ws. wysłania Ukraińcom tych czołgów. Stacja CNN twierdzi, że Waszyngton może wysłać na Ukrainę około 30 czołgów M1 Abrams.

Przypomnijmy, że we wtorek agencja Bloomberg podała, że Niemcy już wkrótce mają zgodzić się na to, żeby Polska wysłała na Ukrainę kompanię czołgów Leopard 2. Według źródeł agencji, kanclerz Olaf Scholz miał poinformować o tym najpewniej w środę.

Ponadto, jak napisał wówczas „Der Spiegel”, kanclerz Scholz zdecydował, że Niemcy wyślą Ukrainie także swoje czołgi Leopard 2.

Poinformowano też, że Polska formalnie zwróciła się do Niemiec o zgodę na reeksport czołgów Leopard na Ukrainę wcześniej we wtorek. W poniedziałek mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Zgoda ta jest konieczna z uwagi na to, że wozy są produkcji niemieckiej. Polski rząd od wielu tygodni wzywa Berlin, by zgodził się na to, by sojusznicy Ukrainy wysłali jej czołgi Leopard.

