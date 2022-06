Ukraina: rosyjski holownik, wiozący system TOR, zniszczony rakietami Harpoon [+VIDEO]

Strona ukraińska podaje, że zniszczyła rakietami Harpoon rosyjski holownik, który przewoził na Wyspę Wężową (Wyspę Węży) żołnierzy, amunicje i broń, w tym rakietowy system obrony powietrznej TOR.

Jak podały w piątek ukraińskie media, na Morzu Czarnym Ukraińcy przy użyciu rakiet przeciwokrętowych Harpoon zniszczyli duży rosyjski holownik „Wasilij Biech”. Jednostka ta, należąca do rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, miała przewozić na Wyspę Wężową (Wyspę Węży) żołnierzy i rakietowy system obrony powietrznej TOR.

Informację o tym przekazał za pośrednictwem komunikatora Telegram szef odeskiej obwodowej administracji wojskowej, Maksym Marczenko. Według niego, holownik został zaatakowany i zniszczony rakietami Harpoon w piątek rano, gdy transportował na wyspę żołnierzy, amunicję i system TOR. Zostało to też potwierdzone przez Marynarkę Wojenną Ukrainy.

W sieci opublikowano też nagranie, mające przedstawiać atak rakietowy na rosyjską jednostkę. Widać na nim trafienie pierwszej rakiety i silną eksplozję , a także drugiej, która 10 sekund później uderzyła w płonący statek. Nagranie wykonano prawdopodobnie z latającego bezzałogowca, monitorującego atak.

#Ukraine: Big news from the Black Sea- the Ukrainian Navy claims to have destroyed the Russian „Vasily Bekh” rescue vessel, as it travelled to the famous Snake Island; it reportedly had a Tor-M2KM SAM system on board.

The strike was filmed by a TB-2 drone; 2 munitions are used. pic.twitter.com/pCjMf2RX4d

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 17, 2022