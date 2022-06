Chiny zwodowały trzeci lotniskowiec [+VIDEO / +FOTO]

W stoczni w Szanghaju zwodowano nowy chiński lotniskowiec o wyporności ponad 80 tys. ton, całkowicie zaprojektowany i zbudowany przez Chiny. To już trzeci okręt tego rodzaju, jakim ma dysponować chińska marynarka wojenna.

W piątek chińskie media poinformowały o zwodowaniu w Szanghaju lotniskowca „Fujian”. To już trzeci lotniskowiec, jakim dysponują Chiny. Okręt ten został w całości zaprojektowany i zbudowany w Chinach. Otrzymał numer burtowy 18.

Marynarka Wojenna Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej podała, że w najbliższym czasie nowa jednostka, zgodnie z ustalonym harmonogramem, przejdzie próby portowe w zakresie cumowania oraz próby morskie.

CNS Fujian (CV-18), jak podkreślają media chińskie, jest pierwszym zbudowanym w tym państwie lotniskowcem, który używa systemu katapult elektromagnetycznych. Dotychczas, na dwóch innych lotniskowcach, samoloty do startu korzystały ze specjalnie profilowanych ramp startowych. Łączna wyporność okrętu to ponad 80 tys. ton. Jest to tym samym największy okręt wojenny, jaki kiedykolwiek zbudowało którekolwiek z państw azjatyckich, a zarazem jeden z największych na świecie.

#Fujian aircraft carrier is the third #aircraftcarrier in China and the first ejection aircraft carrier designed and built by China independently. It was launched on the morning of June 17.#AmazingChina pic.twitter.com/fnewCTLJ8T

— Discover Hinggan League (@HingganLeague) June 17, 2022