Ukraina otrzyma sprzęt przeciwlotniczy od Holandii

Jak poinformował w środę portal Militarnyj, Holandia przekaże Ukrainie sprzęt przeciwlotniczy o łącznej wartości 15 milionów euro. Holenderski minister obrony zapowiedział, że przekaże rakiety przeciwlotnicze do systemu dostarczonego na Ukrainę przez inny nienazwany kraj.

Dostawa pocisków o wartości księgowej przekraczającej 15 milionów euro wynika z niedawnych ataków Rosji na Ukrainę. „Rząd zdecydowanie potępia te ataki. Częściowo poprzez ujawnienie kontrybucji, rząd chce też wysłać sygnał do Rosji” – napisano w oświadczeniu.

Holenderskie Ministerstwo Obrony nie ujawnia typu systemu obrony powietrznej, do którego dostarczane są pociski. Przypuszczalnie Ukraina otrzyma pociski dla systemu rakiet przeciwlotniczych średniego zasięgu NASAMS, który służy w Holandii.

Jak podały w środę ukraińskie media, Litwa planuje przekazać Siłom Zbrojnym Ukrainy mobilne moździerze 120 mm na podwoziu gąsienicowego transportera opancerzonego M113. Poinformował o tym minister obrony kraju Arvidas Anushauskas.

„Litwa nadal wspiera Ukrainę. Nie przestaniemy!” – napisał na Twitterze litewski urzędnik.

🇱🇹 continues its support to 🇺🇦!- We will hand over winter clothes and equipment to Armed Forces of 🇺🇦, allocate additional funds for next year’s material support, provide 120 mm mortars on platform 113, armored cars, thermal imagers, drones, etc. WE WILL NOT STOP!

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 12, 2022