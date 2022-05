The Times: „Kreml podjął już decyzję o ataku na Mołdawię”

Rosja już toruje drogę do przejęcia Mołdawii – napisał w niedzielę The Times. Medium powołuje się na ukraińskie źródła wojskowe. „Uważamy, że Kreml podjął już decyzję o ataku na Mołdawię” – czytamy.

Medium powołuje się na ukraińskie źródła wojskowe, według których Rosja będzie usiłowała utworzyć nowy front przeciwko Ukrainie z Mołdawii. Informator The Times stwierdził, że istnieje szereg wskazówek świadczących o tym, że w najbliższej przyszłości dojdzie do ataku na ten kraj, mający w swojej armii zaledwie 3 250 żołnierzy. Udane przejęcie doprowadziłoby do sytuacji, w której wojska rosyjskie wkroczyłyby do portu czarnomorskiego w Odessie na Ukrainie od zachodu.

„Uważamy, że Kreml podjął już decyzję o ataku na Mołdawię. Los Mołdawii jest bardzo ważny. Jeśli Rosjanie zaczną przejmować kontrolę, będziemy militarnie łatwiejszym celem, a zagrożenie dla Ukrainy będzie egzystencjalne” – The Times cytuje źródło.

W ubiegłym tygodniu doszło do incydentów w separatystycznym regionie Mołdawii – Naddniestrzu.

We wtorek rano eksplozje zniszczyły położoną w Naddniestrzu radiową stację nadawczą retransmitującą program rosyjskiego radia. W ubiegły poniedziałek popołudniu doszło do ostrzelania gmachu separatystycznego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Tyraspolu z granatnika.

Do incydentów doszło po deklaracji rosyjskiego generała Rustam Minniekajew, który jest pełniącym obowiązki dowódcy rosyjskiego Centralnego Okręgu Wojskowego, i który powiedział niedawno, iż celem rosyjskiej ofensywy na Ukrainie jest zajęcie całego południa tego kraju i uzyskanie „dostępu do Naddniestrza”, gdzie według niego zanotowano fakty „ucisku ludności rosyjskojęzycznej”.

Akty dywersji, do jakich doszło w ubiegłym tygodniu w separatystycznym regionie Mołdawii zostały skomentowane na Kremlu.

Rosyjscy dziennikarze zapytali we wtorek o sytuację w Naddniestrzu rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa. „Jedyne co mogę powiedzieć to to, że my bardzo uważnie śledzimy to, jak się tam sytuacja rozwija. Bezwarunkowo te wiadomości jakie stamtąd nadchodzą wywołują zaniepokojenie” – słowa Pieskowa zacytowała agencja informacyjna RIA Nowosti.

