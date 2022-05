ZEA wyśle astronautę na ISS: „Pierwsza arabska długoterminowa misja kosmiczna”

Zjednoczone Emiraty Arabskie, jako pierwszy kraj arabski, wyślą w przyszłym roku astronautę z długoterminową misją na Międzynarodową Stację Kosmiczną – poinformował portal Middle East Monitor.

Jak poinformował w niedzielę portal Middle East Monitor, Zjednoczone Emiraty Arabskie, jako pierwszy kraj arabski, wyślą w 2023 roku astronautę z długoterminową misją na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Po zakupie miejsca na rakiecie SpaceX od prywatnej firmy Axiom Space, ZEA wezmą udział w sześciomiesięcznej misji. Astronauta będzie częścią misji SpaceX Crew-6, której start zaplanowano na pierwszą połowę 2023 roku w Kennedy Space Center w stanie Floryda.

Centrum Kosmiczne Mohammeda Bin Raszida stwierdziło, że będzie to „pierwsza arabska długotrwała misja kosmiczna”. Ogłoszenie jest następstwem umowy podpisanej w środę między MBRSC i Axiom Space w ambasadzie ZEA w Waszyngtonie.

„Z wielką przyjemnością podpisujemy umowę z Centrum Kosmicznym im. Mohammeda bin Raszida w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, co oznacza, że ​​po raz pierwszy komercyjna firma kosmiczna umożliwiła taką misję” – powiedział Michael Suffredini, prezes i dyrektor generalny Axiom Space.

„Axiom Space z dumą zapewnia MBRSC możliwość lotu dla astronauty ZEA, umożliwiając jego pierwszą długoterminową misję na ISS”.

Pod koniec 2021 roku pierwsza misja Zjednoczonych Emiratów Arabskich dotarła na Marsa i weszła na jego orbitę po siedmiomiesięcznej podróży i pokonaniu 494 mln km. Sonda Al-Amal miała na celu dostarczenie informacji w kwestii zmian temperatury w atmosferze Czerwonej Planety.

ZEA to piąty kraj, który dotarł na Marsa. Powodzenie misji uhonorowało 50. rocznicę uzyskania niepodległości od Wielkiej Brytanii oraz zjednoczenia pierwszych sześciu emiratów. Emir Dubaju i wiceprezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum podkreślił, że próba miała 50 proc. szans na niepowodzenie. Aby wejść na orbitę Marsa, sonda musiała spalić około połowy swojego 800 kg paliwa na pokładzie.

„Transmisja pierwszego obrazu Marsa z sondy jest decydującym momentem w naszej historii i oznacza, że ​​Zjednoczone Emiraty Arabskie dołączają do rozwiniętych technologicznie narodów, które są zaangażowane w eksplorację kosmosu” – napisał na Twitterze szejk Muhammad bin Zajid Al Nahajjan, przewodniczący Rady Wykonawczej (rządu) emiratu Abu Zabi.

