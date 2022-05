Zełenski: Rosjanie kontrolują Morze Czarne, chcą całkowicie zablokować naszą gospodarkę

Rosja chce całkowicie zablokować naszą gospodarkę: nie pozwala na przepływ statków, kontroluje Morze Czarne – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla australijskiej telewizji Nine Network, wyemitowanym w poniedziałek.

Zełenski podkreślił, że z powodu rosyjskiej blokady portów nad Morzem Czarnym Ukraina może stracić miliony ton zbóż. Wywoła to kryzys żywnościowy, który wpłynie zarówno na Europę, jak i na Azję i Afrykę.

Ukraiński przywódca został także zapytany o swoje poczucie bezpieczeństwa. „Nie jest źle. Jeśli weźmie się pod uwagę to, że ludzie są torturowani, ich ciała są znajdowane w studniach, to moja sytuacja nie jest taka straszna” – odpowiedział, cytowany przez PAP. Powiedział, że informacje o rosyjskich zbrodniach na Ukrainie wywołały w nim nie tylko ból, lecz także głęboką złość.

„Nie boję się okazania pewnego rodzaju słabości. Każdy może stracić swoje człowieczeństwo, a ja nie chcę go stracić. Chcę je zachować i dlatego obserwuję to wszystko, patrzę na zdjęcia. Przyzwyczajenie się do wojny to najgorsza możliwość” – dodał.

Jak informowaliśmy, przedstawiciele władz Rumunii i Bułgarii zadeklarowali, że pomogą Ukrainie, umożliwiając jej łatwiejszy eksport zboża przez swoje porty nad Morzem Czarnym.

Przypomnijmy, że w ubiegłą sobotę w Krakowie premierzy Polski i Ukrainy podpisali memorandum o zacieśnianiu współpracy w zakresie kolejowym. Zapowiedzieli też utworzenie polsko-ukraińskiego przedsiębiorstwa logistycznego. Ma ono pomóc Ukraińcom w eksporcie swoich towarów, w związku z zablokowaniem przez Rosjan ukraińskich portów morskich. Celem jest zwiększenie wielkość ukraińskiego eksportu na rynki państw Unii Europejskiej i świata przez Europę. Według premiera Mateusza Morawieckiego, chodzi to szczególnie o eksport ukraińskiego zboża. W tym miesiącu pierwsze 5 tys. ton kukurydzy z Ukrainy zostało wysłane przez port w Kołobrzegu.

