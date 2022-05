Morawiecki na kongresie „Braci Włochów”: Wojna pokazuje, jak niezbędne są państwa narodowe

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w przesłaniu na kongres „Braci Włochów”, że „wojna na Ukrainie pokazuje, jak niezbędne są państwa narodowe”.

Ugrupowanie Giorgii Meloni jest sojusznikiem PiS we frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. W sondażach poparcia we Włoszech jest na pierwszym miejscu.

Szef polskiego rządu w przesłaniu wideo na konferencję programową partii w Mediolanie podkreślił: „Kongres Braci Włoch jest promieniem nadziei; wasze znakomite rezultaty w sondażach zwiastują wiatr zmian w polityce europejskiej”.

Morawiecki zaznaczył, że grupa EKR „zawsze była bardzo krytyczna” wobec prezydenta Rosji Władimira Putina i to na długo przed jego agresją na Ukrainę. Stwierdził, że takiej „dalekowzroczności jeszcze do niedawna brakowało w Europie”. Zwracając się do liderki ugrupowania Giorgii Meloni, powiedział: „Twoja partia nazywa się Bracia Włoch, ale nasze dobre relacje sprawiają, że myślę o was jako braciach, siostrach Europy; Europy narodów i Europy tożsamości”.

„Europa narodów – to jest nasz wspólny cel. Niektórzy politycy dalej powtarzają: 'więcej Europy’, jakby to było panaceum, które może rozwiązać wszystkie problemy naszego kontynentu” – stwierdził polski premier.

„Wojna na Ukrainie pokazuje, jak bardzo niezbędne są państwa narodowe. Sami Ukraińcy pokazali to, walcząc heroicznie o każdy centymetr swojej ziemi” – powiedział Morawiecki. „Wojna na Ukrainie przypomniała nam też o innej ważnej rzeczy; że Europa potrzebuje amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa i że NATO jest naszym niezastąpionym parasolem ochronnym” – dodał.

Według Morawieckiego kolejna lekcja płynąca z wojny na Ukrainie dotyczy bezpieczeństwa energetycznego.

„To oczywiste, że bezpieczeństwa w dziedzinie energii, jak w każdej innej, nigdy nie zapewni kraj, który brutalnie i bez żadnego powodu atakuje sąsiadów” – mówił polski premier na kongresie włoskiej partii.

Dodał też: „Razem udowodniliśmy, że Europa narodów nie ma nic wspólnego z egoizmem i że wspólne cele oraz wartości są gwarancjami jedności, większymi i silniejszymi od instytucji”.

Na zakończenie Morawiecki życzył opozycyjnej partii powodzenia w następnych wyborach parlamentarnych i stwierdził: „Włochy potrzebują waszego sukcesu, a Europa liczy na was”.

Liderka Braci Włoch podziękowała premierowi Polski za słowa wsparcia dla jej partii. „Nasze zaangażowanie dla Europy narodów wolnych i suwerennych, która szanuje i broni każdą tożsamość narodową, wciąż trwa” – napisała Giorgia Meloni.

Jak informowaliśmy, w lipcu ub. roku w kilkunastu europejskich stolicach liderzy centro-prawicowych ugrupowań podpisali deklarację będącą odpowiedzią na inaugurację obrad Konferencji ds. Przyszłości Europy w Strasburgu, w której podkreślają, że Unia Europejska wymaga głębokiej reformy, gdyż dzisiaj zamiast chronić Europę i jej dziedzictwo, sama staje się źródłem problemów i niepokoju.

Dokument został podpisany m.in. przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczącą Braci Włochów Giorgię Meloni, przewodniczącego hiszpańskiego Vox Santiago Abascala, przewodniczącego Fideszu Viktora Orbana, przewodniczącego Ligi Matteo Salviniego, przewodniczącej Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen oraz kilkunastu innych partii centro-prawicowych z Bułgarii, Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Holandii, Litwy i Rumunii. „Współpraca narodów europejskich powinna opierać się na tradycji, na szacunku do kultury i historii państw europejskich, na poszanowaniu judeo-chrześcijańskiego dziedzictwa Europy i łączących nasze narody wspólnych wartości, a nie na ich destrukcji” – zaznaczają sygnatariusze.

Kresy.pl / tvp.info