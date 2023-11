PiS zmienia zdanie w kwestii in vitro

W “Dekalogu polskich spraw” premiera Morawieckiego pojawi się kwestia in vitro.

Morawiecki poinformował w poniedziałek, że w ciągu kilku dni przedstawi skład nowego rządu. Jak podkreślił, ma propozycję dla “nowych ugrupowań w Sejmie, która umożliwi na podstawie obiektywnych danych realizację ambitnych programów”. Zbiór postulatów ma znaleźć się w Dekalogu Polskich Spraw. Są “spójne z programami i planami różnych ugrupowań w Sejmie” – oświadczył premier, cytowany przez portal Do Rzeczy. Wśród nich ma się znaleźć Bon Rodzicielski dla rodzin.

Zapytany, czy bon będzie także obejmował in vitro, powiedział, że “bon rodzicielski jest pewnego rodzaju otwartą ofertą dla innych partii politycznych po to, aby znaleźć wspólny mianownik, znaleźć te wszystkie metody, które nas połączą”.

Rzecznik rządu Piotr Müller także zapowiedział, że w rzeczonym “dekalogu” mogą znaleźć się kwestie związane z in vitro. “Przedstawiamy “Dekalog polskich spraw”, chcemy pokazać, jakie rzeczy chcielibyśmy realizować jako rząd, w piątek były to sprawy dotyczące głównie gospodarki, dzisiaj kolejne i do końca tego tygodnia przedstawimy te tematy. To są te programy dotyczące służby zdrowia, będzie dzisiaj pan premier mówił o kwestiach zdrowotnych, o kwestiach społecznych oraz edukacji” – powiedział.

“Tam są propozycje, które częściowo się pokrywają z tymi, które są wspólne dla Prawa i Sprawiedliwości i wspólne dla niektórych partii opozycyjnych aktualnie. Nie chcę wyprzedzać tego, ale też np. w służbie zdrowia będzie projekt, który myślę będzie istotny z punktu widzenia tych osób, które chcą założyć rodzinę, które mają też problemy z tym, aby faktycznie mieć dzieci. Można tak szeroko powiedzieć, że pojawi się kwestia in vitro” – dodał.

Müller poinformował też, że obecnie finalizowane są ostatnie rozmowy z kandydatami na ministrów, a skład Rady Ministrów ma się znacząco zmienić.

Do sprawy odniósł się lider PSL i Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz. “Jedną z pierwszych decyzji rządu @pisorgpl było zlikwidowanie dofinansowania programu in vitro. Zmienimy to już w najbliższą środę i przywrócimy szansę na szczęście tysiącom polskich rodzin!” – napisał w mediach społecznościowych.

Jedną z pierwszych decyzji rządu @pisorgpl było zlikwidowanie dofinansowania programu in vitro. Zmienimy to już w najbliższą środę i przywrócimy szansę na szczęście tysiącom polskich rodzin! — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 20, 2023

Zobacz także: Morawiecki: Zawsze byłem zwolennikiem “kompromisu aborcyjnego” sprzed 30 lat. Złożenie wniosku do TK było błędem

dorzeczy.pl / wydarzenia.interia.pl / Kresy.pl