RMF: posłowie w pierwszej kolejności zajmą się projektem dotyczącym in vitro

Prounijna centrolewica jest zgodna, że pierwszym projektem, nad którym ma pracować nowy Sejm, jest przywrócenie finansowania in vitro z budżetu.

Według ustaleń reportera RMF FM, pierwszym projektem, nad którym mają pracować merytorycznie posłowie w nowym Sejmie, ma być przywrócenie finansowania procedury in vitro. Chodzi o całkiem nowy projekt lub o ten złożony w poprzedniej kadencji Sejmu, który trafił do tzw. sejmowej zamrażarki.

Wśród pierwszych projektów, które trafiły już do laski marszałkowskiej, są projekty Lewicy dotyczące aborcji, dążące do umożliwienia zabijania dzieci poczętych, szczególnie chorych i z różnymi upośledzeniami, w tym ciężkimi. Chodzi tu o dekryminalizację pomocnictwa w aborcji oraz o umożliwienie tzw. aborcji na żądanie do 12 tygodnia ciąży. Kwestie te nie znajdują jednak pełnego poparcia wszystkich partii tworzących centrolewicę.

Inaczej ma wyglądać sprawa podejścia do in vitro, ponieważ w tej kwestii wszystkie ugrupowania nowej większości sejmowej są zgodne. Stąd pomysł, by procedować go w pierwszej kolejności. Z jednej strony dotyczy on zasadniczo kobiet i tzw. bezpieczeństwa zdrowotnego, a zarazem, mimo wyraźnie lewicowego charakteru nie dzieli koalicjantów.

Ponadto, jak zaznacza RMF FM, „nowa większość chce pokazać jedność i udowodnić, że nie zapomina o sprawach, które były na sztandarach wyborczych”.

Stacja cytuje też szefa PSL, Władysława Kosiniak-Kamysza, który tłumaczył, że bardzo zależy im na projekcie dotyczącym in vitro. „To jest wspólny projekt wszystkich środowisk politycznych, tworzących dzisiejszą większość parlamentarną. Uważam i tak też rozmawialiśmy, żeby to był jeden z pierwszych projektów przyjętych w tej kadencji” – powiedział.

Ponieważ wciąż nie ma jeszcze sejmowych komisji, które zajęłyby się procedowaniem projektu, celem centrolewicy ma być symboliczne zainicjowanie prac. Sam projekt mógłby zostać przyjęty za kilka tygodni – niewykluczone, że jeszcze w tym roku.

Dodajmy, że zgodnie z zapowiedziami nowego marszałka Sejmu, Szymona Hołowni, odmrożone mają zostać wszystkie obywatelskie projekty ustaw. Hołownia oświadczył też, że w Sejmie nie będzie już tzw. zamrażarki i będzie kierował do prac wszystkie zgłaszane projekty ustaw czy uchwał.

