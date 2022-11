Zakończono prace nad pierwszym odcinkiem elektronicznej bariery na granicy polsko-białoruskiej

W tym tygodniu zakończyły się prace nad pierwszym odcinkiem bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej. Działa również Centrum Nadzoru w Białymstoku.

W najbliższych dniach będą odebrane kolejne odcinki elektronicznej bariery. Minister Mariusz Kamiński oraz wiceminister Maciej Wąsik, a także Komendant Główny SG gen. dyw. SG Tomasz Praga i Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska, w towarzystwie Komendanta Podlaskiego oddziału SG gen. bryg. SG Andrzeja Jakubaszka, odwiedzili z tej okazji Podlaski Oddział SG, a także spotkali się z funkcjonariuszami SG, pełniącymi służbę w Centrum Nadzoru w Białymstoku.

– To właśnie zapora elektroniczna i zapora inżynieryjna stanowią niesłychanie istotne instrumenty do skutecznego przeciwdziałania nielegalnej migracji, motywowanej względami politycznymi, której celem jest destabilizacja sytuacji w regionie – podkreślił minister Kamiński w trakcie briefingu na granicy polsko-białoruskiej. Szef MSWiA przypomniał również dziennikarzom, że granica naszego kraju z Białorusią stanowi równocześnie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. – Jestem przekonany, że będzie to najbezpieczniejsza granica unijna, najlepiej zabezpieczona. Potwierdzają to wizyty delegacji, które są pełne uznania dla polskiej Straży Granicznej – stwierdził minister Kamiński.

– Oddajemy pierwszy odcinek bariery elektronicznej, liczący 21 km. Do tego odcinka wykorzystano 42 km kabli detekcyjnych, 232 kamery dzienno-nocne, 67 kamer termowizyjnych umieszczonych na słupach kamerowych, których zainstalowano na tym odcinku 277. Świadczy to o ogromie tej inwestycji – podsumował Komendant Główny SG gen. dyw. Tomasz Praga.