Łódź: zawieszono dyrektora liceum za zakaz eksponowania symboli politycznych, także proabrocyjnych. Ministerstwo reaguje

Ministerstwo Edukacji i Nauki kieruje zawiadomienie do prokuratury w związku z zawieszeniem dyrektora szkoły w Łodzi za to, że ten zakazał uczniom używania znaku błyskawicy wykorzystywanego przez tzw. Strajk Kobiet. „To skandal, na który na pewno odpowiemy bardzo stanowczo. Dyrektor walczy o to, żeby dzieci się uczyły, a nie były ideologizowane” – powiedział szef resortu Przemysław Czarnek.

W środę wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka poinformowała, że zawieszono dyrektora łódzkiego XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego – Dariusza Jakóbka, który zakazał uczniom używania w aplikacji nauczania zdalnego związanych z polityką awatarów, w tym m.in. proaborcyjnego symbolu czerwonej błyskawicy.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

„Mając na uwadze apolityczność szkoły i mogące wynikać z tej walki politycznej, przeniesionej na grunt szkolny, sytuacji konfliktowych pomiędzy uczniami, w ramach profilaktyki rozpoczęliśmy prace nad stosownym regulaminem” – uzasadniał swoją decyzję dyrektor szkoły. W efekcie w kierowanej przez dyrektora placówce został ostatnio przyjęty wewnętrzny regulamin dotyczący zdalnego nauczania, który zakazał umieszczania przez uczniów w miejscu awatarów znaków i symboli graficznych partii, organizacji politycznych, czy stowarzyszeń, a także oznaczeń o wydźwięku wulgarnym, obscenicznym czy ośmieszającym.

Pozytywnie na temat działań podjętych w liceum prowadzonym przez dyrektora wypowiedział się Łódzki Kurator Oświaty.

„Nie można dopuszczać w szkole, na lekcjach do uprawiania jakiejkolwiek propagandy politycznej, obojętnie z której strony” – stwierdził Waldermar Flajszer. CZYTAJ TAKŻE: Kolejna uczelnia wprowadza politykę „równościową” i „niedyskryminacyjną”, aby mieć dostęp do pieniędzy z UE Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

O decyzję władz miasta zapytano ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka na antenie TVN24.

„Doskonałe zachowanie dyrektora szkoły, którego będę chciał uhonorować w związku z tym za walkę z ideologizacją dzieci. Fatalne zachowanie organu prowadzącego. Kierujemy zawiadomienie do prokuratury, podejrzewając przekroczenie uprawnień prezydenta miasta w związku z zawieszeniem dyrektora za to, że walczy o to, żeby dzieci się uczyły, a nie były ideologizowane w szkole” – powiedział minister.

Jak dodał, to „skandal, na który na pewno odpowiemy bardzo stanowczo”. Podkreślił, że szkoła jest od tego, żeby uczyć i realizować podstawę programową, a nie epatować innych „jakimiś symbolami strajków czy jakichś ruchów, które z ideologią mają wiele wspólnego”.

Oprócz zawieszenia dyrektora łódzkiego liceum, wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka z Lewicy skierowała też w sprawie dyrektora wniosek do Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli. W komunikacie wskazano, że zawieszenie nastąpiło „w związku z uchybieniem godności zawodu nauczyciela”.

CZYTAJ TAKŻE: „Łódź wprowadza kartę LGBT tylnymi drzwiami”. Fundacja Życie alarmuje i wzywa do działania

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

O dyrektorze, prowadzonym przez niego liceum i nowym szkolnym regulaminie rozmawiano w środę podczas sesji łódzkiej rady miejskiej. Z inicjatywy popierających prezydent Hannę Zdanowską klubów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, uchwalono apel o zmiany w Prawie oświatowym. Petycję skierowano do ministerstwa edukacji. Powodem takiego działania klubów KO i Lewicy – jak mówili radni – było właśnie oburzenie na dyrektora za jego decyzję.

Jedna z maturzystek łódzkiego liceum została ukarana tzw. punktami ujemnymi, bo nie zastosowała się do nowego regulaminu i pozostawiła błyskawicę w polu swojego zdjęcia.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

CZYTAJ TAKŻE: „Ordo Iuris wy…lać”, race i dym – atak na kościół Najświętszego Zbawiciela w Warszawie [+WIDEO]

Dyrektor działał zgodnie z prawem! Przypomnijmy, że Kodeks Wyborczy zakazuje agitacji w szkołach. Dlaczego? Bo na tym etapie są inne priorytety, wśród nich nauka i budowanie wspólnoty wartości – także ogólnego szacunku dla ładu demokratycznego. Na podziały przyjdzie czas – zauważył prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski.

Dyrektor działał zgodnie z prawem! Przypomnijmy, że Kodeks Wyborczy zakazuje agitacji w szkołach. Dlaczego? Bo na tym etapie są inne priorytety, wśród nich nauka i budowanie wspólnoty wartości – także ogólnego szacunku dla ładu demokratycznego. Na podziały przyjdzie czas. https://t.co/G9MmlFPwyn pic.twitter.com/3atvUcJ5rU — Jerzy Kwaśniewski (@jerzKwasniewski) April 15, 2021

W internecie opublikowano petycję do prezydent Łodzi, Hanny Zdanowskiej, w obronie zawieszonego dyrektora. W tej chwili podpisało ją ponad 1500 osób.

CZYTAJ TAKŻE: Na Politechnice Wrocławskiej studenci są zmuszani ślubować „przeciwstawiać się każdej formie mowy nienawiści”

Kresy.pl / interia.pl