Przełomowa decyzja Sądu Najwyższego USA w sprawie aborcji

Sąd Najwyższy USA unieważnił własne wyroki sprzed kilkudziesięciu lat ustanawiające konstytucyjną ochronę „prawa” do aborcji. Otwiera to drogę do uchwalania zakazów aborcji przez poszczególne stany.

Jak podaje agencja Associated Press, Sąd Najwyższy USA wydał w piątek orzeczenie unieważniające precedensowy wyrok w sprawie Roe przeciwko Wade z 1973 roku, który zezwalał na aborcje przeprowadzane zanim płód będzie zdolny do życia poza macicą, to jest między 24 a 28 tygodniem ciąży.

Sędzia Samuel Alito w końcowej opinii wydanej w piątek, napisał, że decyzja w sprawie Roe przeciw Wade oraz Planned Parenthood przeciw Casey z 1992 roku, która potwierdziła „prawo” do aborcji, była błędna już w dniu jej podjęcia i musi zostać uchylona. Alito wskazał, że konstytucja USA nie wymienia takiego prawa jak „prawo” do aborcji. „Roe i Casey muszą być uchylone, a prawo do regulowania aborcji musi być pozostawione narodowi i jego wybranym przedstawicielom” – napisał Alito.

„[Wyrok w sprawie] Roe od samego początku rażąco był błędny. Jego argumentacja była wyjątkowo słaba, a decyzja miała szkodliwe konsekwencje. Roe i Casey, dalekie od rozwiązania kwestii aborcji w skali kraju, rozpaliły debatę i pogłębiły podziały” – dodał Alito.

Stanowisko Alito wsparli sędziowie Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh i Amy Coney Barrett (trzech ostatnich sędziów mianował Donald Trump). Przeciw byli liberalni sędziowie Stephen Breyer, Sonia Sotomayor i Elena Kagan. Sędzia John Roberts także zagłosował przeciw zakończeniu konstytucyjnej ochrony „prawa” do aborcji, przy czym opowiedział się jednocześnie za utrzymaniem prawa stanowego z Mississippi, zakazującego aborcji po 15 tygodniu.

Obalenie wyroku w sprawie Roe przeciwko Wade od dawna było celem chrześcijańskich konserwatystów i wielu Republikanów – zauważa Reuters.

Agencja Reutera pisze, że po dzisiejszym wyroku prawo aborcyjne może zostać zaostrzone w 26 stanach. Wyrok nie jest zaskoczeniem, ponieważ kilka tygodni temu doszło do bezprecedensowego wycieku do mediów jego projektu. Przeciek spowodował protesty proaborcyjnych środowisk oraz zapowiedzi prezydenta Bidena, że będzie bronił aborcji i „prawa kobiet do wyboru”.

