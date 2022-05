USA: Sąd Najwyższy skończy z tzw. prawem do aborcji? Proaborcyjne zapowiedzi Bidena

Rzekomy projekt wyroku Sądu Najwyższego USA, opublikowany przez Politico, obala proaborcyjne wyroki Roe vs. Wade i Planned Parenthood vs Casey i umożliwia prawną ochronę życia poczętego w wielu stanach. Prezydent Joe Biden oświadczył, że będzie bronił aborcji i „prawa kobiet do wyboru”.

W poniedziałek portal POLITICO opublikował dokument, będący rzekomo projektem wyroku Sądu Najwyższego USA w sprawie aborcji. Ściślej, ma on dotyczyć orzeczenia, dotyczącego wyroku Roe versus Wade z 1973 roku i Planned Parenthood versus Casey z 1992 roku. Wyroki te, a szczególnie Roe vs. Wade, przez dekady były uzasadnieniem dla legalizacji zabijania dzieci poczętych w całych Stanach Zjednoczonych.

Sąd Najwyższy od miesięcy ponownie bada tę sprawę, głównie w związku z przyjętymi przecz część południowych stanów USA ustawami, zakazującymi zabijania dzieci poczętych bądź znacząco ograniczającymi możliwość stosowania tego rodzaju praktyk.

Według POLITICO, nowe orzeczenie Sądu Najwyższego może być przełomowe. Z dokumentu, który wyciekł, wynika, że wyrok Roe versus Wade najprawdopodobniej zostanie w całości obalony. To zarazem pierwszy raz w historii USA, gdy do mediów wyciekł projektu wyroku SN w sprawie, która wciąż jest badana.

„Projekt opinii stanowi pełne, niezachwiane odrzucenie decyzji z 1973 r., która gwarantowała federalną, konstytucyjną ochronę praw do aborcji, oraz późniejszej decyzji z 1992 r. – Planned Parenthood przeciwko Casey – która w dużej mierze utrzymała to prawo” – pisze portal.

„[Wyrok ws.] Roe był skandalicznie błędny od samego początku. Jego uzasadnienie było wyjątkowo słabe, a decyzja wywołała szkodliwe konsekwencje” – pisze autor opublikowanego dokumentu, sędzia Samuel Alito. Dodał, że oba wyroki zamiast przynieść ogólnonarodowe rozwiązanie, „zaogniły debatę i pogłębiły podziały”.

„Uznajemy, że [wyroki] Roe i Casey muszą zostać uchylone… Nadszedł czas, aby pójść za Konstytucją i zwrócić kwestię aborcji do wybranych przedstawicieli narodu” – czytamy w dokumencie.

POLITICO zaznacza, że dokument ma pochodzić z lutego br. i nie wiadomo, na ile jest dziś aktualny. Ostateczny wyrok ma zostać wydany w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Gdyby jednak amerykański Sąd Najwyższy orzekł tak, jak w opisywanym dokumencie, to wówczas w całych Stanach Zjednoczonych przestała obowiązywać wykładania, według której amerykańska ustawa zasadnicza gwarantuje, jak twierdzi liberalna lewica, „konstytucyjną ochronę praw aborcyjnych”. Tym samym, każdy stan miałby prawo do decydowania o kształcie prawa dotyczącego ochrony życia poczętego.

Sprawa przecieku już wywołała ożywioną dyskusję w USA – do tego stopnia, że głos zdecydował się zabrać prezydent Joe Biden. W opublikowanym we wtorek oficjalnym oświadczeniu Biden, oficjalnie określający się jako głęboko wierzący i praktykujący katolik, skrytykował domniemaną, wstępną wersję wyroku Sądu Najwyższego, zdecydowanie stając po stronie „prawa kobiet do wyboru” i opowiadając się za aborcją.

W oświadczeniu Biden podkreślił, że jego administracja zdecydowanie broniła wyroku Roe vs Wade. „Uważam, że prawo kobiety do wyboru jest fundamentalne” – napisał prezydent USA. Zaznaczył, że „podstawowa uczciwość i stabilność naszego prawa wymaga, by [wyrok Roe vs Wade] nie został odrzucony”. Biden przypomniał też, że w reakcji m.in. na prawo przyjęte przez Teksas, polecił swoim urzędnikom „przygotować odpowiedź na ciągłe ataki na prawa aborcyjne i reprodukcyjne”. Dodał, że gdy zostanie wydany oficjalny wyrok, „będziemy przygotowani”.

Ponadto, Biden przyznał, że w razie obalenia wyroku Roe vs Wade, konieczne będzie zintensyfikowanie starań na rzecz możliwości zabijania dzieci poczętych. Podkreślił, że podczas nadchodzących wyborów, od wyborców będzie zależało, czy wybrani zostaną politycy „pro-choice”, czyli zwolennicy aborcji.

Biden ujawnił też, że jego administracja i Demokraci szykują się do proaborcyjnej ofensywy legislacyjnej. „Na poziomie federalnym, będziemy potrzebować więcej senatorów pro-choice i większość pro-choice w Izbie Reprezentantów, żeby przyjąć ustawy kodyfikujące [wyrok] Roe, nad którymi będę pracował, by zostały przyjęte, podpisane i wdrożone”.

Przypomnijmy, że w styczniu bieżącego roku prezydent USA Joe Biden, określający się jako katolik, wspólnie z wiceprezydent Kamalą Harris upamiętnił ważną, proaborcyjną rocznicę i obiecał zapewnić wszystkim dostęp do aborcji. Skrytykował też decyzje swojego poprzednika w zakresie ochrony życia.

Joe Biden określa się jako wierzący i praktykujący katolik, a jego współpracownicy twierdzą, że regularnie uczęszcza na Mszę św. Jest on jednak zarazem znany z otwartego głoszenia proaborcyjnych poglądów i wspierania organizacji promujących i finansujących zabijanie dzieci poczętych. Latem 2019 roku Joe Biden w ramach kampanii wyborczej obiecał „wyeliminować wszystkie zmiany” w programach dotyczących planowania rodziny, wprowadzone przez poprzednika, prezydenta Trumpa. Chciał też zwiększyć finansowanie Planned Parenthood, największej organizacji aborcyjnej, a zarazem wycofał się z wcześniejszej obietnicy ws. ochrony amerykańskich podatników przed finansowaniem aborcji. Jesienią tego samego roku proboszcz z Karoliny Południowej odmówił udzielenia Komunii Św. Bidenowi, z powodu jego proaborcyjnych poglądów i wypowiedzi.

W dniu inauguracji Bidena, Episkopat USA wydał oświadczenie, przestrzegając go, że jego obietnice w zakresie prowadzenia polityki „pro-choice” i antyrodzinnej promowałoby „moralne zło” w obszarze „aborcji, antykoncepcji, małżeństwa i płci”. Przewodniczący amerykańskiego Episkopatu, abp José Gomez zaznaczył, że za kadencji nowego prezydenta Kościół nie będzie milczał w sprawie aborcji.

Redaktor naczelny „The Catholic Thing”, Robert Royal napisał w piątek, że Biden już wcześniej pokazał się jako „antykatolicki ‘katolik’”. Wypomniał nowemu prezydentowi USA, że osobiście wierzy, iż aborcja, tzw. małżeństwa gejowskie (jednego takiego „udzielił” jako wiceprezydent) i transpłciowość, którą określa mianem „kwestii praw obywatelskich naszych czasów”, są sprawami nadrzędnie pilnej potrzeby politycznej, wbrew nauczaniu Kościoła. Royal uważa, że Biden jest zdecydowany narzucić takie poglądy wszystkim Amerykanom.

Dodajmy, że we wrześniu ub. roku, na miesiąc przed wyborami prezydenckimi w USA, Joe Biden wystąpił przed forum organizacji homoseksualnej Unite for Equality Live. Zapowiedział, że jeśli zostanie wybrany to uchwali „ustawę o równości”. – Będziemy chronić młodzież LGBTQ, poszerzać dostęp do opieki zdrowotnej, wspierać pracowników LGBTQ, zdobywać pełne prawa dla transseksualnych Amerykanów – mówił. – Będziemy promować prawa LGBT na całym świecie, a nie tylko w domu – podkreślił.

W czerwcu ub. roku gubernator Teksasu Greg Abbott podpisał ustawę, która całkowicie zakazuje aborcji w tym stanie. Wejście w życie nowego prawa zostało uzależnione od wyroku Sądu Najwyższego. Zaznaczano wówczas, że jeśli wyrok w sprawie Roe vs Wade zostałby odwrócony (nawet częściowo), wówczas nowe prawo zaczęłoby obowiązywać w Teksasie w ciągu 30 dni. W przeszłości inne stany przyjmowały podobne ustawy, lecz były one blokowane przez sądy. Tym razem Sąd Najwyższy USA nie podejmował żadnej decyzji w sprawie teksańskiej ustawy, pomimo wniosku o zastosowanie środka tymczasowego, po czym stosunkiem głosów 5:4 utrzymał teksańskie przepisy w mocy. W związku z tym ustawa zaczęła obowiązywać od 1 września 2021 roku. Wywołało to oburzenie prezydenta Bidena. Zapowiedział, że rozpoczyna „ogólnorządowe wysiłki” w celu zwalczania nowego prawa aborcyjnego w Teksasie. Prezydent USA nazwał je „bezprecedensowym zamachem na konstytucyjne prawa kobiet”.

Teksańska ustawa jest sprzeczna z dotychczasowym kształtem tzw. prawa aborcyjnego w całych Stanach Zjednoczonych, wyznaczonym przez Sąd Najwyższy precedensowymi wyrokami w sprawach Roe kontra Wade (1973 r.) i Casey kontra Planned Parenthood (1992 r.). Sprawiało ono, że zakazy przerywania ciąży przed osiągnięciem przez dziecko zdolności do samodzielnego przeżycia (20-22. tydzień życia) były uchylane. Zaznaczano, że bierność amerykańskiego Sądu Najwyższego wobec teksańskiej ustawy może zwiastować przełom w tej sprawie.

Kolejną ustawą ograniczającą zabijanie nienarodzonych, którą zajął się amerykański Sąd Najwyższy, jest ustawa stanu Missisipi zakazująca aborcji po 15. tygodniu.

Politico / Twitter / Kresy.pl