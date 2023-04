Brytyjski wywiad: Ukraińcy mają problemy z zapasami w Bachmucie

Rosja zintensyfikowała ofensywę na Bachmut dzięki poprawie współpracy między rosyjskim Ministerstwem Obrony a Grupą Wagnera – poinformował w piątek brytyjski wywiad.

W komunikacie brytyjskiego Ministerstwa Obrony brytyjski wywiad przekonuje, że Rosja zintensyfikowała ofensywę na Bachmut dzięki poprawie współpracy między rosyjskim Ministerstwem Obrony a Grupą Wagnera.

„Rosja zintensyfikowała ofensywę na miasto Bachmut w obwodzie donieckim, ponieważ siły rosyjskiego Ministerstwa Obrony i Grupy Wagnera poprawiły interoperacyjność” – czytamy w przeglądzie.

Według ministerstwa ukraińska obrona nadal utrzymuje zachodnie części miasta, ale w ciągu ostatnich 48 godzin znalazły się one pod szczególnie intensywnym ostrzałem artyleryjskim ze strony Rosji.

„Grupy szturmowe Wagnera nadal prowadzą główną ofensywę przez centrum miasta, podczas gdy rosyjskie wojska powietrznodesantowe wzmocniły niektóre jednostki Wagnera z północnej i południowej flanki operacji” – poinformowało brytyjskie Ministerstwo Obrony.

Jak zaznaczono, siły ukraińskie mają duże problemy z uzupełnianiem zapasów i systematycznie wycofują się z pozycji.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 April 2023.

