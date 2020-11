Grecja formalnie zwróciła się o zgodę na zakup myśliwców F-35

Greckie media poinformowały 16 listopada, że rząd w Atenach przesłał do Stanów Zjednoczonych formalny wniosek w kwestii zakupu wielozadaniowych samolotów bojowych Lockheed Martin F-35A Lightning II. Zakup miałby nastąpić poprzez federalną procedurę FMS.

Formalny wniosek greckie władze wysłały 6 listopada. Rozpoczyna on analizy po stronie Departamentu Stanu oraz Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Upublicznione informacje wskazują, że Grecja jest zainteresowana zakupem od 18 do 24 samolotów – podaje „Greek City Times”. Część z nich może być używana (miałyby to być rzekomo egzemplarze zmontowane na zamówienie Turcji, a później przejęte przez US Air Force).

Szczegóły dotyczące ewentualnej transakcji, zgodnie z amerykańską polityką, zostaną upublicznione w momencie wydania zgody na transakcję przez Departament Stanu.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zobacz także: Chinom udało się zainfekować oprogramowanie myśliwców F-35

Z racji przynależności Grecji do NATO oraz ochłodzenia stosunków na linii Waszyngton-Ankara, zgoda może zostać wydana bardzo szybko.

Zakup miałby być elementem planu modernizacji greckiej armii.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Przypomnijmy, że w październiku bieżącego roku, zgoda na oficjalną produkcję myśliwców F-35 została znów odłożona w czasie.

Motywowano to koniecznością symulowania zagrożeń, których nie można odtworzyć podczas rzeczywistych testów powietrznych.

Doniesienia o opóźnieniach pojawiły się w czasie, gdy główny wykonawca, koncern Lockheed Martin, wychodził z kłopotów produkcyjnych spowodowanych pandemią, głównie w postaci zakłóceń w łańcuchach dostaw. O sprawie pisaliśmy na naszych łamach.

Firma zakłada obecnie, że dostarczy 121 F-35 do końca tego roku, czyli tylko o 20 egzemplarzy mniej, niż pierwotnie przewidywano. W najbliższych latach produkcja ma wzrosnąć do około 14 myśliwców na miesiąc, czyli do około 160 rocznie.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Pod koniec września Pentagon informował , że w ramach umowy wartej prawie 710 mln dol. zostają uruchomione fundusze dotyczące pro­duk­cji wie­lo­za­da­nio­wych samo­lo­tów bojo­wych F‑35, m.in. egzemplarzy zamówionych przez Polskę.

Przypomnijmy, że w połowie września br. agencja Bloomberg podała, że według nie­za­leż­nego wewnętrz­nego audytu, który został wykonany w Pentagonie, wydatki na pro­gram F‑35 na najbliższe pięć lat zostały niedoszacowane co najmniej o 10 mld dolarów. Kosztorys przewidywał, że program miałby w tym czasie pochłonąć 78 mld zaś okazuje się, że będzie potrzeba 88 mld dolarów.

W styczniu agencja „Bloomberg” dotarła do raportu biura testowego Pentagonu dotyczącego usterek w myśliwcach F-35. Według raportu, samoloty te w samym oprogramowaniu mają ponad 800 wad.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Na wysoką cenę myśliwców zwracał uwagę nawet obecny prezydent USA Donald Trump. W grudniu 2016 roku ówczesny prezydent elekt wyraził niezadowolenie z wysokich kosztów myśliwców piątej generacji F-35. Poprosił o przygotowanie wyceny dla maszyny, która mogłaby stanowić alternatywę dla F-35.

greekcitytimes.com / Kresy.pl