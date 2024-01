USA liderem eksportu gazu LNG

Jak wynika z danych na temat ruchu tankowców LNG największym eksporterem skroplonego gazu była w zeszłym roku Stany Zjednoczone.

W grudniu Amerykanie osięgnęli rekordową sprzedaż za granicę gazu LNG zarówno w skali miesięcznej, jak i rocznej. USA stały się największym eksporterem surowca w tej formie. Tym samym wyprzedziły przodujący pod tym względem w 2022 r. Katar. Wyprzedziły także zajmującą w 2022 r. drugie miejsce Australię, podała w środę agencja informacyjna Reutera.

Stany Zjednoczone były rewelacją w globalnym wzroście podaży LNG w 2023 r., powiedział Alex Munton, dyrektor badań gazu i LNG w firmie konsultingowej Rapidan Energy Group of the Resali Terminale. Tylko w grudniu amerykańskie gazoporty opuściło 8,6 mln ton metrycznych LNG. „Rekordowa produkcja w USA była napędzana dwoma czynnikami: powrót Freeport LNG do pełnej operatywności, która dodała 6 mln ton, a wynik całoroczny Venture Global LNG’s Calcasieu Pass był wyższy 3 mln ton niż w 2022 r.” – powiedział Munton.



Całoroczny eksport z USA wzrósł o 14,7 proc. do 88,9 mln ton, głównie w wyniku powrotu do pełnej produkcji w instalacji Freeport LNG, która ucierpiała w pożarze w 2022 r., oraz w miarę wzrostu wydajności przetwarzania w innych krajach, stanowiących rynki eksportowe.



Głównym rynkiem dla amerykańskiego LNG pozostała Europa. Eksport w tym kierunku wyniósł w grudniu 5,43 mln ton, czyli nieco ponad 61 proc. całości. W listopadzie do Europy trafiało jeszcze 68 proc. surowca z USA. Analitycy firmy konsultingowej Rystad Energy twierdzą, że spadek z miesiąca na miesiąc odzwierciedlał wyższe niż normalnie temperatury na naszym kontynencie i podwyższony poziom magazynowania. Na początku grudnia europejskie magazyny gazu były zapełnione w około 97 proc.



Azja była w grudniu drugim co do wielkości rynkiem eksportowym dla USA. Trafiło tam w grudniu 2,29 mln ton, czyli 26,6 proc. eksportu, w porównaniu z 18,5 proc. w listopadzie. Eksport do Ameryki Łacińskiej wyniósł pół miliona ton, czyli nieco poniżej 6 proc. całkowitego eksportu.

Jeszcze w sierpniu dane wskazywały, że w Europie zakupiono więcej LNG z Rosji, niż w okresie przed inwazją na Ukrainę w 2022 r.

