Korea Północna wystrzeliła kolejny pocisk balistyczny. Japonia: jego zasięg to całe USA

Korea Północna wystrzeliła w poniedziałek międzykontynentalną rakietę balistyczną o zasięgu pozwalającym trafić w dowolne miejsce w Stanach Zjednoczonych – podały władze Korei Południowej i Japonii.

Oznacza to drugie wystrzelenie pocisku balistycznego w ciągu kilku godzin – zwraca uwagę agencja Reuters. Wystrzelanie rakiety potępiły władze USA, Korei Południowej i Japonii. Pocisk ma zasięg ponad 15 000 km (9300 mil), co oznacza, że ​​może dotrzeć do dowolnego miejsca w Japonii i kontynentalnych Stanach Zjednoczonych – oświadczył wiceminister obrony Japonii Shingo Miyake.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego Korei Południowej przekazała, że ​​jest to międzykontynentalny pocisk balistyczny na paliwo stałe (ICBM), określając wystrzelenie jako akt destabilizujący, ignorujący międzynarodowe ostrzeżenia i liczne rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Pocisk został wystrzelony z Pjongjangu lub jego okolic o godz. 08:24 czasu koreańskiego (00:24 czasu polskiego), a długość jego lotu to około 1000 km – podała strona południowokoreańska. Ministerstwo obrony Japonii podało, że lot trwał 73 minut.

Oznacza to drugie wystrzelenie tego typu pocisku w ciągu kilku godzin, od chwili gdy Korea Północna skrytykowała USA za wysłanie amerykańskiego okrętu podwodnego z napędem atomowym do Korei Południowej. Pjongjang określił to mianem “zapowiedzi wojny nuklearnej”.

Poprzedni pocisk, wystrzelony przez Pjongjang w niedzielę wieczorem, południowokoreańska armia oceniła jako pocisk krótkiego zasięgu.

We wrześniu Korea Północna zwodowała swój pierwszy operacyjny „okręt podwodny do taktycznego ataku nuklearnego” i przydzieliła go flocie patrolującej wody między Półwyspem Koreańskim a Japonią

W sierpniu przywódca Korei Północnej, Kim Dzong Un, wezwał do przyspieszenia produkcji rakiet i pocisków artyleryjskich, aby kraj zapewnił sobie “przytłaczającą siłę militarną” i był gotowy na wojnę.

Uzbrojona w broń nuklearną Korea Północna przeprowadziła w tym roku wiele prób rakietowych, w tym testowe wystrzelenie swoich najpotężniejszych międzykontynentalnych pocisków balistycznych, a w maju próbowała umieścić wojskowego satelitę szpiegowskiego na orbicie.

reuters.com / Kresy.pl