Szefowie dyplomacji USA i Rosji odbędą spotkanie

Sekretarz stanu USA Antony Blinken i minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow mają w środę wieczorem przeprowadzić rozmowy przed ewentualnym szczytem prezydenckim w czerwcu – poinformowała agencja prasowa Reuters.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, sekretarz stanu USA Antony Blinken i minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow mają w środę wieczorem przeprowadzić rozmowy przed ewentualnym szczytem prezydenckim w czerwcu.

Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price powiedział, że Ławrow i Blinken spotkają się po spotkaniu Rady Arktycznej, regionalnego ugrupowania ośmiu państw. Rozpoczęcie rozmów zaplanowano na godzinę 21:15. Bezpośrednie rozmowy na marginesie spotkania ośmiu ministrów spraw zagranicznych na Islandii będą spotkaniem na najwyższym szczeblu od czasu objęcia urzędu prezydenta USA przez Joe Bidena.

Pomysł szczytu został zgłoszony przez Biały Dom w zeszłym miesiącu, ale nadal nie został publicznie potwierdzony. Rosyjska gazeta Kommiersant podała w poniedziałek powołując się na źródła rządowe, że za najbardziej prawdopodobne miejsce uważa Szwajcarię.

„Nie dążymy do eskalacji, po prostu szukamy bardziej przewidywalnych, stabilnych relacji” – powiedział agencji wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu. Kreml ogłosił w środę, że stabilność strategiczna powinna znaleźć się wysoko na liście priorytetów ewentualnego spotkania Putin-Biden.

Blinken oskarżył Moskwę we wtorek o składanie „bezprawnych roszczeń morskich” w sprawie regulacji dotyczących zagranicznych statków przepływających szlakiem żeglugowym przez północne wybrzeże Rosji. Powiedział, że Waszyngton martwi się rosnącą militaryzacją regionu. Ławrow odrzucił w poniedziałek obawy NATO dotyczące zwiększenia rosyjskiej aktywności wojskowej w Arktyce, mówiąc, że Moskwa ma rację, zapewniając bezpieczeństwo swojej północnej linii brzegowej.

Powiedział, że Moskwa będzie czekać, aby zobaczyć, co Waszyngton ma na myśli, mówiąc o stabilnych i przewidywalnych związkach z Rosją. „Jeśli to oznacza stabilne, przewidywalne sankcje, to nie jest to potrzebne”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W kwietniu, Joe Biden rozmawiał dzisiaj telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. W trakcie rozmowy omówiono szereg kwestii regionalnych i globalnych, w tym „zamiar prowadzenia strategicznego dialogu na temat stabilności w zakresie kontroli zbrojeń i kwestii bezpieczeństwa, w oparciu o przedłużenie Traktatu New START”.

Biden przekazał Putinowi, że „Stany Zjednoczone będą stanowczo działać w obronie swoich interesów narodowych w odpowiedzi na działania Rosji”, wymieniając wśród tych działań „cyberataki i ingerencje w wybory”. Podkreślił „niezachwiane zaangażowanie” USA na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz wyraził zaniepokojenie koncentracją rosyjskich wojsk przy granicy z tym państwem. Biden wezwał Rosję do deeskalacji napięć w tym regionie.

„Prezydent Biden potwierdził swój cel, jakim jest zbudowanie stabilnych i przewidywalnych relacji z Rosją, zgodnych z interesami USA, i zaproponował spotkanie na szczycie w państwie trzecim w nadchodzących miesiącach w celu omówienia pełnego zakresu problemów, przed którymi stoją Stany Zjednoczone i Rosja” – czytamy w komunikacie Białego Domu.

Kreml potwierdził w swoim komunikacie, że Joe Biden złożył Putinowi propozycję osobistego spotkania na szczycie USA-Rosja. „Joseph Biden wyraził zainteresowanie normalizacją stanu spraw na drodze dwustronnej oraz ustanowieniem stabilnego i przewidywalnego współdziałania przy tak ostrych problemach, jak zapewnienie stabilności strategicznej i kontroli zbrojeń, irański program nuklearny, sytuacja w Afganistanie i globalne zmiany klimatyczne. Obie strony wyraziły gotowość do kontynuowania dialogu.

Kresy.pl/Reuters