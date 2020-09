Wymiana ciosów w debacie prezydenckiej Trumpa i Bidena [+VIDEO]

Donald Trump i Joe Biden starli się w nocy z wtorku na środę w pierwszej debacie prezydenckiej w tegorocznej kampanii wyborczej. Toczony w Cleveland pojedynek zwrócił na siebie uwagę głównie z powodu chaotycznej dyskusji, obelg Bidena wobec Trumpa i powtarzających się prób przerywania byłemu wiceprezydentowi przez obecnego gospodarza Białego Domu.

Jak zauważa agencja Reutera, Trump nadał 1,5-godzinnej debacie chaotyczny przebieg próbując sprowokować Bidena regularnie przerywając mu. Moderujący dyskusję dziennikarz Chris Wallace z Fox News nie był w stanie nad nią zapanować, a Trump ignorował jego wezwania, by pozwolił Bidenowi mówić. Urzędujący prezydent ignorował również swoje ograniczenia czasowe i często skupiał się na osobie swojego rywala.

W pewnym momencie rozdrażniony Biden po wielokrotnych próbach przerwania mu powiedział do Trumpa: „Zamkniesz się, stary? To jest tak nieprezydenckie”. Nazywał również Trumpa „klaunem”, „kłamcą”, „rasistą”, „szczeniakiem Putina” i „najgorszym prezydentem w historii”. Agencja Reutera zauważyła, że podobnych określeń unikał Trump – na przykład ani razu nie użył określenia „Sleepy Joe”, którym regularnie obdarzał dotąd swojego rywala.

„Will you shut up man?” Joe Biden lashes out at President Trump during one of many chaotic moments in the first Presidential Debate. #Debates2020 https://t.co/VlT7z8v2lm pic.twitter.com/yqebFuvvbB

— Newsmax (@newsmax) September 30, 2020