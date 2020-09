Trump chce, by Biden przeszedł test antydopingowy przed debatą prezydencką

Donald Trump wezwał Joe Bidena, by poddał się testowi antydopingowemu w związku z nadchodzącą debatą prezydencką. Amerykański prezydent od dawna sugeruje, że 77-letni Biden jest stawiany na nogi za pomocą środków farmakologicznych.

W niedzielnym tweecie Trump zasugerował, że „nierówne” występy Bidena w debatach prawyborczych Partii Demokratycznej były wynikiem zażywania „prochów”, które miały postawić go na nogi. „Będę usilnie nalegał, by +śpiący+ Joe Biden przeszedł test antydopingowy [oryg. drug test – red.] przed lub po wtorkowej debacie” – napisał Trump. „Naturalnie sam też zrobię test. Jego występy podczas debat były NIERÓWNE, delikatnie mówiąc. Tylko prochy mogły spowodować tę rozbieżność???” – dodawał amerykański prezydent.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020