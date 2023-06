Japonia mimo zakazu może dostarczyć trotyl do amunicji dla Ukrainy

Stany Zjednoczone starają się zabezpieczyć dostawy trotylu do pocisków artyleryjskich kal. 155 mm w Japonii – poinformowała agencja prasowa Reuters w piątek.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, Stany Zjednoczone starają się zabezpieczyć dostawy trotylu do pocisków artyleryjskich kal. 155 mm w Japonii.

„Dla neutralnej Japonii każdy zakup byłby testem jej gotowości do walki z kontrowersjami, ponieważ przepisy eksportowe zabraniają japońskim firmom sprzedawania śmiercionośnych przedmiotów za granicą, takich jak pociski do haubic, którymi Ukraina codziennie strzela do rosyjskich jednostek” – twierdzi agencja. Niemniej jednak wydaje się, że sojusznicy znaleźli obejście umożliwiające sprzedaż TNT w obliczu globalnych niedoborów amunicji – czytamy.

„Istnieje sposób, aby Stany Zjednoczone mogły kupować materiały wybuchowe z Japonii” – powiedziała Reuterowi jedna z osób znających temat pod warunkiem zachowania anonimowości, powołując się na delikatność problemu.

Zobacz też: Szwajcarscy parlamentarzyści odrzucili projekt ustawy zezwalający na reeksport broni na Ukrainę

Ograniczenia eksportowe dotyczące produktów podwójnego zastosowania lub sprzętu sprzedawanego komercyjnie są mniej rygorystyczne niż w przypadku produktów o przeznaczeniu czysto wojskowym, dlatego Stany Zjednoczone mogą kupować laptopy Panasonic Toughbook dla swojego wojska.

Tokio, które gościło w tym tygodniu sekretarza obrony USA Lloyda Austina, powiedziało rządowi USA, że zezwoli na sprzedaż przemysłowego TNT, ponieważ materiał wybuchowy nie jest produktem wyłącznie do użytku wojskowego, podało inne źródło.

USA chcą podłączyć japońską firmę do łańcucha dostaw TNT, aby dostarczała materiały wybuchowe do amerykańskich fabryk amunicji, które pakowałyby je do łusek kalibru 155 mm.

Japońskie Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Gospodarki odmówiło podania informacji, czy jakakolwiek japońska firma zwracała się do niego w sprawie eksportu TNT. Dodano w e-mailu, że przedmioty niepodlegające ograniczeniom wojskowym będą oceniane zgodnie ze zwykłymi przepisami eksportowymi, które uwzględniają intencje kupującego, w tym to, czy ich użycie zagroziłoby bezpieczeństwu międzynarodowemu.

Agencja Akwizycji, Technologii i Logistyki japońskiego ministerstwa obrony odmówiła komentarza.

Departament Stanu USA nie odpowiedział bezpośrednio na pytania agencji Reuters dotyczące tego, czy USA planują zakup TNT w Japonii, ale powiedział, że Waszyngton współpracuje z sojusznikami i partnerami, aby „zapewnić Ukrainie wsparcie, którego potrzebuje”. Dodał, że Japonia „wykazała się przywództwem we wspieraniu obrony Ukrainy”.

Kresy.pl/Reuters