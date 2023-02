Duda: Jestem gotowy zbudować żelazną kurtynę aż do chmur

Podczas wizyty na Łotwie Prezydent Andrzej Duda wspólnie z Prezydentem Republiki Łotewskiej Egilsem Levitsem spotkali się ze środowiskiem eksperckim, przedstawicielami mediów, instytucji i organizacji pozarządowych, by porozmawiać o aktualnych wyzwaniach dotyczących bezpieczeństwa.

Jak przekazała w czwartek Kancelaria Prezydenta, podczas wizyty na Łotwie Prezydent Andrzej Duda wspólnie z Prezydentem Republiki Łotewskiej Egilsem Levitsem spotkali się ze środowiskiem eksperckim, przedstawicielami mediów, instytucji i organizacji pozarządowych, by porozmawiać o aktualnych wyzwaniach dotyczących bezpieczeństwa.

Prezydent RP przekonywał podczas wystąpienia, że inwazja Rosji na Ukrainę pokazała całemu światu, że „wszelkie opowieści o pokoju danym razem na zawsze okazały się, zwłaszcza w Europie, absolutną mrzonką”.

„Jak słyszę: ruski mir, to widzę biedę, nędzę, zniewolenie, a to, co normalnie powinno być połączone nitami lub śrubami, widzę połączone sznurkiem do snopowiązałki albo drutem. Ale przede wszystkim ruski mir to dla mnie niewola, niewola i jeszcze raz niewola, czyli coś, z czym nigdy się nie pogodziliśmy, nigdy nie pogodzimy i dlatego dzisiaj zdecydowanie opowiadamy się przeciwko temu z pełną świadomością historyczną” – mówił Andrzej Duda.

Zobacz też: Jeśli powstanie nowa żelazna kurtyna, nie chcemy się za nią znaleźć

Prezydent RP przypomniał, że „na Zachodzie pojawiają głosy niepokoju, że polaryzacja związana z wojną na Ukrainie doprowadzi do reaktywacji żelaznej kurtyny” – przekazała Kancelaria Prezydenta.

„Ależ ja jestem przygotowany na to, że żelazna kurtyna zostanie odbudowana. Jeżeli będę miał do czynienia za wschodnią granicą z agresywnym państwem, które chce zabijać swoich sąsiadów, zabierać ich ziemie i odbierać im wolność – jestem gotowy zbudować żelazną kurtynę aż do chmur.