Morawiecki: chcielibyśmy, by Putin został odsunięty od władzy

W wypowiedzi dla brytyjskiej stacji Sky News premier RP Mateusz Morawiecki oświadczył, że chciałby, aby Władimir Putin przestał być prezydentem Rosji.

W wywiadzie dla telewizji Sky News, który został wyemitowany we wtorek, Morawiecki został zapytany, czy „świat może być bezpieczny, jeśli w Rosji rządzi Władimir Putin”.

„Jeśli Europa i wolny świat przegra tę bitwę, przegra tę wojnę, nie będziemy już bezpieczni, dlatego, że już zawsze będziemy narażeni na niebezpieczeństwo i szantaż ze strony Putina. Oczywiście chcielibyśmy, by [Putin] został całkowicie odsunięty [od władzy], ale on reprezentuje brutalną siłę, Rosja jest supermocarstwem i jeśli w efekcie Ukraina przetrwa jako suwerenne państwo, co jest naszym jedynym celem i dlatego ją wspieramy wszystkimi środkami, będzie to naszym zwycięstwem” – odpowiedział premier RP.

Mateusz Morawiecki nazwał Polskę „najbardziej radykalnym zwolennikiem druzgocących sankcji” wobec Rosji. Jego zdaniem „im szybciej i więcej” sankcji, „tym lepiej”. Takie zaangażowanie Polski uzasadniał względami moralnymi: „to jest nie tylko nasz obowiązek moralny, ale także jest to wojna (…) [w celu] pokonania imperium zła, imperium kłamstw – Rosji”.

Pytany o możliwość rozlania się konfliktu poza Ukrainę, Morawiecki wyraził obawę, że „Putin może zaatakować Mołdawię”. Jego zdaniem Rosja nie odważy się zaatakować żadnego z państw NATO. „Zapewne dlatego nasi skandynawscy sąsiedzi [Finlandia i Szwecja – red.] chcą wejść do NATO tak szybko jak to możliwe” – komentował.

Poproszony o wygłoszenie bezpośredniego przesłania do Władimira Putina Morawiecki powiedział: „Wstrzymaj tę wojnę. Rosja musi wstrzymać tę wojnę natychmiast, ponieważ jest tak okrutna, tak barbarzyńska, że trudno to sobie wyobrazić”.

Przypomnijmy, że 26 marca br. przemawiając w Warszawie prezydent USA Joe Biden powiedział, że prezydent Rosji Władimir Putin „nie może pozostać u władzy”. Skomentował to rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówiąc, że to nie prezydent USA będzie decydować, kto powinien być u władzy w Rosji.

