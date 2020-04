Media: Gowin złożył Dudzie jasną deklarację

Z nieoficjalnych doniesień na temat przebiegu poniedziałkowego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z politykami Porozumienia wynika, że Jarosław Gowin złożył na nim deklarację, iż nie będzie brał udziału w tworzeniu nowej większości parlamentarnej i nie będzie ubiegał się o stanowisko marszałka Sejmu.

Portal 300polityka.pl napisał we wtorek, powołując się na rozmowy z uczestnikami spotkania w Pałacu Prezydenckim, że jego „kulminacyjnym momentem” była deklaracja byłego wicepremiera, że nie uczestniczy w tworzeniu nowej większości parlamentarnej. Gowin też miał obiecywać, że nie będzie postępował tak w przyszłości i nie aspiruje do stanowiska marszałka Sejmu przy wsparciu obecnej opozycji.

Lider Porozumienia miał apelować do prezydenta o zaangażowanie się w deeskalację sytuacji w koalicji rządzącej. Według uczestników spotkania deklarował, że nie widzi alternatywy dla rządów Zjednoczonej Prawicy i pozytywnie wypowiadał się o ich 5-letnim dorobku. Strony rozmowy miały odnosić się do siebie serdecznie i zapewniać o swojej wzajemnej lojalności. – twierdzi 300polityka.pl.

Z kolei portal Interia dowiedział się nieoficjalnie, że prezydent Duda ostro skrytykował „chamskie” potraktowanie Gowina przez niektórych polityków PiS ze „środowiska krakowskiego”. Zostało to odebrane jako aluzja do osoby szefa klubu parlamentarnego PiS Ryszarda Terleckiego, choć jego nazwisko nie padło. Duda miał podkreślać, że to politycy Porozumienia zawsze go wspierali, w przeciwieństwie do PiS. Chodziło m.in. o stosunek do jego weta do tzw. ustaw sądowych. Prezydent miał twierdzić, że był podobnie atakowany, jak obecnie Gowin.

W niedzielę Terlecki skrytykował na Twitterze domniemany zamiar objęcia przez Gowina stanowiska marszałka Sejmu przy wsparciu obecnej opozycji. „Elżbieta Witek jest marszałkiem Sejmu, a Jarosław Gowin aktualnie szeregowym posłem. Jeżeli ktoś w tzw. Porozumieniu uważa, że dla czyichś chorych ambicji Prawo i Sprawiedliwość zgodzi się na jakiekolwiek zmiany, to się myli.” – pisał Terlecki.

Kresy.pl / 300polityka.pl / Interia.pl