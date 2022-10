Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Iranu, w tle sprzedaż dronów do Rosji

Prezydent Andrzej Duda odbył rozmowę telefoniczną z Prezydentem Islamskiej Republiki Iranu Ebrahimem Ra’isim. Przywódcy poruszyli kwestie dwustronne oraz rozmawiali na temat bieżącej sytuacji międzynarodowej.

Jak poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda odbył rozmowę telefoniczną z Prezydentem Islamskiej Republiki Iranu Ebrahimem Ra’isim. Przywódcy poruszyli kwestie dwustronne oraz rozmawiali na temat bieżącej sytuacji międzynarodowej.

Jak donosi Polska Agencja Prasowa: „Prezydent Duda miał przekazać podczas rozmowy „bardzo jasne stanowisko” na temat doniesień o sprzedaży dronów Rosji”.

„Polska zamierza bardzo aktywnie przeciwdziałać wszelkim zakupom broni przez Rosję” – przekazało PAP źródło z Kancelarii Prezydenta.

Ukraina „w najbliższych dniach” otrzyma od NATO środki do zwalczania irańskich dronów, których Rosja aktywnie używa do atakowania. Poinformował o tym sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg podczas dyskusji na berlińskim forum polityki zagranicznej we wtorek.

„Najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest wywiązanie się z tego, co obiecali sojusznicy, wzmocnienie i zapewnienie jeszcze większej liczby systemów obrony powietrznej. W nadchodzących dniach NATO przekaże systemy zwalczania dronów, aby przeciwdziałać konkretnemu zagrożeniu ze strony dronów, w tym z Iranu” – poinformował Stoltenberg.

Stoltenberg uważa, że „żadne państwo nie powinno wspierać nielegalnej wojny Rosji z Ukrainą”. Dodał, że przeniesienie do Kijowa systemów obrony powietrznej „zmieniło sytuację na polu bitwy”.

„Dlatego Rosja nie była w stanie przejąć kontroli nad przestrzenią powietrzną Ukrainy. To była istotna wada sił rosyjskich podczas całej operacji: oczekiwali, że będą w stanie przejąć kontrolę nad przestrzenią powietrzną, ale tak się nie stało”.

Przypomnijmy, że w trakcie wtorkowej konferencji prasowej, szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kułeba oświadczył, że Ukraina jeszcze tego samego wystosuje do Izraela oficjalną notę z prośbą o pilne dostarczenie systemów obrony powietrznej. Kijów będzie też wnioskował o rozpoczęcie „wysokiej jakości współpracy co do otrzymania przez Ukrainę odpowiednich technologii”.

Szef MSZ Ukrainy zaznaczył, że dla Izraela, zaangażowanie się Iranu w konflikt rosyjsko-ukraiński to „czerwona linia”. – Po tym, jak Iran, faktycznie bezpośrednio stał się współuczestnikiem zbrodniczej agresji przeciwko Ukrainie, uważam, że jeśli ktokolwiek w Izraelu jeszcze waha się, czy pomagać Ukrainie, czy nie, to te wątpliwości powinny się rozwiać. Będziemy pracować nad tym z naszymi izraelskim partnerami.

MSZ Iranu konsekwentnie zaprzecza doniesieniom o tym, że dostarcza Rosjanom broni, m.in. irańskich dronów Shahed-136, do używania jej przeciwko Ukraińcom. Moskwa także twierdzi, że jej wojska nie używają irańskich dronów do ataków na Ukrainę. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że stosowany jest „rosyjski sprzęt z rosyjską nomenklaturą”.

Nowe informacje agencji Reuters potwierdzają wcześniejsze doniesienia dziennika „The Washington Post”. Jak informowaliśmy, dziennik ten napisał w niedzielę, że Iran planuje wzmocnić wsparcie dla Rosji i przekazywać jej rakiety ziemia-ziemia. „Transfer takiej broni przez Iran mógłby pomóc Rosji zrekompensować utratę rakiet i sprzętu po rozpoczęciu ofensywy na Ukrainę” – czytamy. Według gazety mowa o irańskich rakietach balistycznych krótkiego zasięgu Fateh-110 i Zolfaghar. Są w stanie trafić cele w odległości odpowiednio 300 i 700 kilometrów. Dziennikarze podkreślają, że otrzymali informacje od tych urzędników, którzy w sierpniu zidentyfikowali irańskie drony Shahed-136 i Mohajer-6.

Przypomnijmy, że w apelu na państw grupy G7 prezydent Ukrainy zwrócił uwagę na zagrożenie ze strony używanych przez Rosjan irańskich systemów amunicji krążącej Shaded-136. Według ukraińskiego wywiadu, Rosja zamówiła 2 400 sztuk tych dronów-kamikadze.

Kresy.pl/PAP