Andrzej Duda rozmawiał z premierem Kanady o sytuacji na Ukrainie

W niedzielę wieczorem prezydent Polski Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z premierem Kanady Justinem Trudeau. Rozmowa dotyczyła sytuacji wokół Ukrainy. Poruszono także temat Białorusi.

Oczywistym tematem jest sytuacja wokół granic Ukrainy – poinformował na Twitterze szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. „Oba kraje należą do najbardziej zaangażowanych przyjaciół Ukrainy w ramach NATO” – dodał. Prezydent Andrzej Duda wskazał po zakończeniu rozmowy, że poruszono także kwestię Białorusi.

„Polska i Kanada kontynuują swoje wysiłki na rzecz integralności terytorialnej i dobrobytu Ukrainy oraz wolności i demokracji na Białorusi” – napisał po rozmowie prezydent Andrzej Dudy. Zaznaczył, że Polska i Kanada mają takie samo zdanie na temat pochodzenia zagrożeń dla stabilności regionu.

Much appreciated conversation with @JustinTrudeau. 🇵🇱🇨🇦 continue their efforts & remain dedicated to territorial integrity & wellbeing of Ukraine, as well as freedom & democracy in Belarus. We are on the same page on where the threats to the stability of the region come from.

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 13, 2022