Donald Trump potwierdził, że część amerykańskich żołnierzy z Niemiec trafi do Polski

Donald Trump potwierdził w rozmowie z Marc A. Thiessen z „The Washington Post”, że część amerykańskich żołnierzy zostanie relokowana z Niemiec do Polski. Wyraził także opinię, że nikt inny nie jest wobec Rosji tak stanowczy jak on. Szerokie omówienie drugiej części środowego wywiadu ukazało się w sobotę. W czasie rozmowy prezydent USA potwierdził także doniesienia sugerujące, że amerykanie przeprowadzili cyberatak na mieszczącą się w Petersburgu „farmę trolli”.

W czasie rozmowy Trump zadeklarował, że część amerykańskich żołnierzy, którzy do tej pory stacjonowali w Niemczech, trafi do Polski. Wcześniej taki obrót spraw sugerowały doniesienia medialne.

„Będą dwie różne lokalizacje, w tym Polska. Część wróci do domu. Około połowa wróci do domu, a połowa zostanie przeniesiona do różnych miejsc, które na to zasługują” – odpowiedział prezydent USA na pytanie dotyczące miejsca relokacji żołnierzy USA.

W czasie wywiadu Donald Trump potwierdził także doniesienia, które były wcześniej podawane przez amerykańskie media, m.in. „Washington Post”, sugerujące, że amerykanie przeprowadzili cyberatak na mieszczącą się w Petersburgu Internet Research Agency (Internetową Agencję Badawczą), która jest zwana potocznie Trollami z Olgino bądź Glavset. Przypisywane jej są m.in. ataki hakerskie związane z kampanią i wyborami w USA w 2016 roku.

Prezydent USA przywołał także sprawę gazociągu Nord Stream 2, chcąc wykazać swoją stanowczość wobec Rosji. USA chcą zablokować jego uruchomienie. Podkreślił, że chce zapobiec zwiększeniu uzależnienia Europy Zachodniej od dostaw surowców z Rosji. „Niemcy płacą miliardy (za gaz). Płacą Rosji. A my mamy chronić Niemcy przed Rosją. No, to jak to działa?” – oświadczył prezydent USA.

„Nikt nie jest bardziej stanowczy wobec Rosji niż ja” – powiedział Trump.

Wyraził opinię, że jego stanowcza postawa wobec Rosji realizowana jest mimo jego „faktycznie bardzo dobrych stosunków osobistych z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem”.

„Nie ma tygodnia, byśmy nie nakładali nowych sankcji na Rosję” – dodał.

Trump powiedział także, że negocjacje na linii USA-Rosja dotyczące nowego traktatu o ograniczeniu broni atomowej dają nadzieję na wypracowanie nowego porozumienia, które będzie obustronnie korzystne. Zaznaczył jednak, że relacje w pozostałych sferach wymagają dużej stanowczości.

„Wysłaliśmy na Ukrainę ogromną masę min przeciwczołgowych. Udostępniliśmy im sprzęt wojskowy – Obama tego nie zrobił. Uczyniłem z naszego kraju producenta nr 1, jeśli chodzi o produkcję ropy naftowej, co za mego poprzednika było nie do pomyślenia i nie jest to bynajmniej dobra wiadomość do Rosji” – powiedział Trump.

Wyraził opinię, że jego głównym osiągnięciem jest odbudowa amerykańskiego potencjału militarnego.

Za swoje osiągnięcie uważa także skłonienie krajów NATO do zwiększenia nakładów na cele obronne.

Prezydent USA oświadczył też, że wycofanie amerykańskich sił z Afganistanu jest nieodwracalne.

washingtonpost.com / pap / kresy.pl